La fecha que conmemoramos el 20 de junio, Día de la Bandera, es ideal para la propuesta de las que quiero escribirles: que nuestros jóvenes opinen, debatan y expongan con total libertad sobre el país que quieren. ¿Qué país queremos? Esa es la consigna.
Jóvenes… ¿qué país quieren?
En un contexto de incertidumbre, se propone que los jóvenes opinen sobre el futuro del país, promoviendo el diálogo en escuelas para construir una visión colectiva.
Propongo que en las escuelas secundarias, el Ministerio de Educación autorice una hora semanal para los alumnos de cuarto y quinto año, así como los de quinto y sexto año industrial, con sus profesores como guías, se generen reuniones amplias, donde los estudiantes puedan opinar sobre "Qué país queremos".
Que sea sin determinaciones políticas o adoctrinamiento ideológico. Estoy seguro que se generarían diversos puntos de vista o ejes de análisis de parte de nuestros jóvenes. Quizás muchos de ellos están pensando a qué país pueden ir a radicarse para una mejor posibilidad de futuro, pero es necesario cambiar ese panorama.
Cuando se hacen esta pregunta es porque se han interiorizado, para saber cómo se vive en otros lugares, aquellos a los que incluso ya han seleccionado o elegido para irse. Por eso sería importante que puedan opinar acerca del país que quieren.
A mí, un adulto mayor "de vuelta de un montón de cosas", me preocupa realmente la situación de nuestro país, porque entiendo que muchos jóvenes de clase media y clase baja, o empobrecida en general, se encuentran desorientados, sin rumbo.
Primero, porque quieren saber si podrán o no seguir estudiando -dada la situación económica de sus padres-, en el durísimo contexto de la Argentina actual y teniendo en cuenta el derrotero argentino de hace varias décadas.
Segundo, porque la actual situación nacional en materia de producción y trabajo está muy estancada y en retroceso, mostrándose como una de las tantas debilidades que no permiten vislumbrar un futuro con expectativas.
Los especialistas en educación, pueden ver la viabilidad de lo que propongo, para que se aplique sin hacer politiquería barata. Hoy en día los Jóvenes de 17 y 18 años miran el futuro y se plantean "qué podemos hacer". Ya son ciudadanos que pueden votar, pero quizás no los preparamos desde la Educación para poder opinar y formar un concepto de Patria.
El sistema que podría aplicarse en las escuelas, tendría como protagonistas esenciales a los docentes, quienes serán los conductores de dichas charlas. Un estudiante, a la "vieja usanza", sería el encargado de tomar nota de aquellos temas que se destacaron durante la charla, para continuarlos en el próximo encuentro.
Las circunstancias me llevaron a escuchar una Canción de Cacho Castaña de fines de los años ochenta, que se titula "Septiembre del 88". La historia comienza con un amigo argentino que se fue a Italia y quiere regresar, y en ese momento Cacho le contesta que tenga paciencia: "la Argentina está en Crisis, se nota en las calles y se suma la tristeza del Pueblo, que da la imagen de un barco que no llega a destino".
Hoy los jóvenes están haciendo trámites para irse. Ya no hay confianza, las promesas se transforman en algo que no se cumplen. Parece mentira que a nuestra Argentina le pase lo que le pasa. Es increíble, pero todavía está el amor a nuestra Argentina y está bien: es nuestro primer amor, que nunca se olvida.
Pero, y esto es extraordinario, nuestra Argentina es linda y brilla, y por eso seguimos cantándole a nuestra tierra. Dice Cacho, si bien te expreso "No Vuelva, te digo Volvé" que entre todos vamos a darle el empujón para rehabilitarnos de nuestro pesar: "Juntos podremos salir adelante".
Una nueva canción podría decir: "Jóvenes, pregunten qué país quieren, para no abandonar a la Madre Patria". Porque esta es nuestra Madre Patria. Nuestra Patria.
A jóvenes de 18 años, sin preguntarles, sin tener una máxima preparación, quienes gobernaban en 1982 los enviaron a la guerra en las islas Malvinas. Y esos jóvenes dejaron su vida, en cumplimiento de su deber como ciudadanos/soldados. Hay que tomar ese ejemplo para reflexionar; no les pidieron su opinión, los mandaron a pelear por la Patria.
Hoy pueden opinar, pueden decir lo que piensan. Pueden exponer sobre qué Patria quieren. Pueden luchar por su futuro, que será su bienestar, además de un "cumplimiento del deber". Esta es mi voz, se necesitan muchas. Por la Patria. Acompañemos a nuestros jóvenes, se lo merecen y nos necesitan.
Por eso nunca me canso de citar a Domingo Sarmiento, quien proclamaba: "Eduquemos al soberano". Tratemos de emularlo, abramos nuestros brazos a los jóvenes. Son el futuro. Nuestro futuro; el futuro de nuestra Patria.