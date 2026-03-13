Desarrollismo versus importaciones

¿Qué son las Importaciones? Es adquirir bienes en otro país.
¿Qué son las Importaciones? Es adquirir bienes en otro país.
Esto está bien, si desde nuestro país importamos bienes que no producimos.
El tema es cuando se abre desde el Gobierno importaciones de bienes que producimos, para hacer la politiquería de que ingresan más baratos que lo que nosotros producimos. Me pregunto, sobre los países desde donde se hacen las importaciones, ¿qué impuestos abonan los que producen, que son más baratos?
Me pregunto también, al ser una persona con mentalidad desarrollista, que de paso significa "producción", si la libre importación para que sea más barato no va en contra de la Producción Nacional.
Las acciones financistas del actual Gobierno, disponen esta medida que indudablemente va en contra de nuestra producción, y que significa achicamiento de nuestra Industria, reducción de empleos y pérdida de impuestos.
Para evitar Importaciones lo primero que debe hacer la administración financista de nuestros Estados Nacional y Provinciales, es rebajar los Impuestos, con una verdadera política de austeridad.
Si no se implementa austeridad y rebaja de Impuestos, tenemos la política de financiación, no de producción, el Estado Nacional con dinero y la población con dificultades de salarios por debajo de la Clase Media para los que trabajan. Y los que pierden el trabajo por esta política quedan bajo el nivel salarial de la pobreza.
El Gobierno Financista Nacional no baja impuestos, pero con los cierres de industrias y comercios va a recibir menos impuestos. Preferible sería que bajen los Impuestos, así quedan de pie las industrias, los comercios y los productores que producen y dan trabajo. Si vamos a vivir todo de importaciones, ¿de qué se va a alimentar los gobiernos y políticos.
Vivir de prestado, nunca fue redituable.
Volver a las fuentes del Desarrollismo, que es producir, debe ser una prioridad. Las entidades industriales, comerciales y del campo, que son amigos de todos los gobiernos, ¿por qué no reaccionan y hacen público sus puntos de vista, no solamente por sus Intereses, sino por la Patria?
Lamento decir esto, pero la mayoría de las industrias son extranjeras, si quedan criollos, griten por la Patria, por lo hecho por nuestros mayores.
Así como existe la CGT, formen la CGEA (Confederación General Empresaria Argentina), sin identificación Política.
A los industriales, comerciantes, productores, juéguense, por la Patria.
No es momento para tibios.
Por un Desarrollismo Productivo versus Importaciones Empobrecedoras.
Por la Patria.