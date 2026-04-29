Señor presidente, Javier Milei. Oportunamente lo elegí y lo voté. Incluso hubo personas a las que les comentaba por qué lo haría y sé de algunas de ellas que se llevaron por mi opinión -modestamente- para votarlo. Soy un ciudadano de 81 años, hace sesenta y cuatro que trabajo.
El diario de Yrigoyen
La carta de un experimentado ciudadano insta al mandatario argentino a reevaluar su estrategia económica, destacando el impacto negativo en el interior del país.
Hoy soy el responsable de una organización de salud (obra social), que además brinda servicios de educación, desde nivel inicial al primario y el secundario. A su vez, creamos una fundación donde damos cursos online y nivel superior, estando en formación una universidad.
Mi preocupación, en dicho contexto institucional y en el marco de todos esos emprendimientos, es que se repita la historia de tantos años en Argentina. Se decía que al presidente Hipólito Yrigoyen le hacían un diario especialmente para él, para que creyera que todo estaba bien. Deseo que a usted no le esté pasando lo mismo.
En varias oportunidades le he escrito y siempre resalto que logró la baja de la inflación. Pero ya no le resulta tan fácil. Por eso alguna vez le comenté y sugerí humildemente: "¡Baje los impuestos!". Pues bien, no lo está haciendo y los precios en los supermercados aumentan.
Y allí es donde vamos todos; donde va el pueblo, el lugar al que recurren las familias para tratar de hacer sus compras más elementales y básicas, la llamada canasta familiar… que cada vez cuesta más y cubre menos.
Abrió la importación de mercadería ya elaborada por países que producen más barato que nosotros. ¿Si esos productos son tan baratos, por qué no preguntamos en esos países qué impuestos pagan los que los producen y qué sueldos cobran?
Ahora, además, le han eliminado impuestos a quienes importen esta clase de mercaderías. A ellos les bajamos impuestos, pero por qué no le rebajamos al resto, a los que constituyen la base productiva de nuestra patria.
En el país del interior, que somos el resto de la patria -dejo a la Capital y al Gran Buenos Aires de lado-, cierran comercios e industrias, dejando sin trabajo a miles de ciudadanos, mientras usted y su ministro de Economía viven viajando, porque se ve que de austeridad tienen poco conocimiento.
Vamos a Estados Unidos y venimos contentos porque nos dan créditos, que en realidad son para pagarles las deudas a ellos mismos. ¿Hasta cuándo seguiremos con estas gestiones? ...Un día nos van a reclamar que paguemos con bienes, aunque presumo que ya lo están haciendo.
Nuestra patria ha transformado su economía en un sistema financista, no productivo. Se lo manifesté oportunamente. ¿Cómo vamos a sobrevivir, de las finanzas o de la producción? Antes de que usted naciera yo ya era desarrollista, puedo explicarle con fundamento de lo que hablo.
Respeto que sea el presidente, porque tuvo la capacidad para lograrlo y yo valoro mucho al que logra sus objetivos, pero como un ciudadano argentino que trabaja para el bienestar de otros -aquellos que usan nuestros servicios, por ejemplo- le escribo esta carta con la esperanza de que mi mensaje pueda llegarle algún día.
Nuestros empleados son 1.500 y pagamos los sueldos el último día de cada mes. Piense en ellos. No le solicito nada para mí, no soy de su estructura política y no le debo ningún favor. Solo soy un argentino que quiere hacer un aporte. Este camino económico que han elegido ustedes a mi entender no funciona.
El estratega es usted, pero cuando un adulto mayor le hace un comentario, y además no le cobra, lo hace por la patria. Detenga el "autito chocador" por favor. Con la consideración y el respeto que se merece, aprovecho para saludarlo atentamente. Cuídese. ¡Bendiciones!