En Santa Fe

"Acompañar para cuidar": Jerárquicos impulsa un frente común contra el bullying y el ciberbullying

Con una charla abierta a la comunidad, la Mutual y su Centro Educativo iniciaron un ciclo de encuentros para brindar herramientas a padres y docentes. "Es una tarea que nos interpela a todos", señalaron los organizadores.