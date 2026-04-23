La complejidad de los entornos digitales y las nuevas dinámicas sociales en las aulas han puesto a los adultos frente a desafíos sin precedentes. Bajo esta premisa, la Mutual Jerárquicos, a través de su programa de Responsabilidad Social, y el Centro Educativo Jerárquicos, lanzaron este miércoles el ciclo de encuentros "Acompañar para cuidar". La jornada inaugural, que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, puso el foco en dos problemáticas urgentes: el bullying y el ciberbullying.
"Acompañar para cuidar": Jerárquicos impulsa un frente común contra el bullying y el ciberbullying
Con una charla abierta a la comunidad, la Mutual y su Centro Educativo iniciaron un ciclo de encuentros para brindar herramientas a padres y docentes. "Es una tarea que nos interpela a todos", señalaron los organizadores.
Con el Centro de Eventos Jerárquicos a sala llena, la propuesta contó con la disertación de referentes de la fundación "Hablemos de Bullying", quienes aportaron una mirada técnica y humana sobre cómo intervenir en situaciones de violencia y hostigamiento.
Una respuesta colectiva a una problemática social
Carina Nicola, representante del programa de Responsabilidad Social de la Mutual, destacó que la iniciativa surge de observar las situaciones cotidianas que atraviesan los jóvenes. "Iniciamos este ciclo para abordar el tema desde los diferentes ámbitos que componen el sistema. Buscamos contribuir no solo a nuestra comunidad educativa, sino a la sociedad en general", explicó Nicola.
Para la referente, el fenómeno del acoso escolar requiere un compromiso activo: "Es una tarea que nos interpela a todos y que requiere momentos de acción, de aprendizaje y, sobre todo, de escucha".
La importancia de las señales de alerta
Por su parte, Jorge Saccone, del Centro Educativo Jerárquicos, subrayó que el título del ciclo no es azaroso. "Denominamos 'Acompañar para cuidar' porque creemos que los adultos debemos formarnos en conjunto, tanto educadores como familias, en todas las problemáticas que hoy atraviesan los jóvenes", afirmó.
Durante el encuentro, los especialistas Pablo Mainer y Gisela Rugna desglosaron aspectos fundamentales para la detección temprana:
- Señales psicológicas: cambios de conducta, desmotivación o retraimiento en los chicos.
- Aspectos legales: el impacto de las redes sociales y la delgada línea entre una "broma" y un ciberdelito.
- Ley de imputabilidad: un debate vigente que también fue abordado desde la perspectiva de la responsabilidad juvenil.
La alianza Escuela-Familia como pilar
Uno de los puntos más reforzados durante la charla fue la necesidad de reconstruir el diálogo en el hogar. Saccone fue enfático al respecto: "Es fundamental la alianza escuela-familia. Debemos intercambiar información y estar siempre atentos a cualquier circunstancia que nos llame la atención. De esa forma podemos cuidar a los chicos".
El ciclo continuará durante el resto del año, abordando otros temas críticos como el ciberdelito y el impacto legal de las acciones digitales en la adolescencia. Desde la organización se mostraron "orgullosos" por el nivel de convocatoria, asegurando que este es solo el inicio de una conversación necesaria para generar un impacto real en la sociedad santafesina.