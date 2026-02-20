Jerárquicos Salud impulsó una jornada de donación de sangre para reforzar el sistema sanitario en verano en Santa Fe

Con el objetivo de contribuir al sistema de salud en una etapa crítica del año, Jerárquicos Salud llevó adelante este jueves 19 de febrero, entre las 8.30 y las 12.30, una jornada interna de donación de sangre en el quinto piso de su edificio administrativo, ubicado en Facundo Zuviria 4584, en la ciudad de Santa Fe.
La iniciativa se enmarca en una problemática conocida: durante el verano disminuye la cantidad de donantes voluntarios, mientras que crece la necesidad de sangre debido, principalmente, a los siniestros viales. En ese contexto, la institución decidió reforzar su compromiso comunitario con una acción concreta dirigida a su propio personal.
“Estamos en esta campaña de donación de sangre interna donde participan todos los colaboradores de la Mutual Jerárquicos acompañando al CUDAIO en esta necesidad de donantes voluntarios”, explicó Lorena Bejarano, del Área de Responsabilidad Social de la entidad. Y agregó: “En épocas de vacaciones no suele haber tantos voluntarios, entonces impulsamos esta actividad para poder solventar este problema”.
En el quinto piso de su edificio administrativo, Jerárquicos Salud llevó a cabo una jornada interna de donación de sangre.
Una práctica sostenida en el tiempo
La jornada no fue un hecho aislado. Según detalló Bejarano, la institución desarrolla estas acciones desde hace casi una década. “No, no es la primera vez. Desde 2016 venimos realizando campañas. Algunas son internas, porque acercamos la actividad a la organización para quienes por tiempos no pueden ir a un hospital”, señaló.
Además, indicó que suelen concretarse entre dos y tres campañas por año: “Una sí o sí es interna, facilitando el lugar a los colaboradores, y otras las hacemos en alianza con otras organizaciones”.
La respuesta del personal volvió a ser positiva. “Es una actividad que gusta mucho por la empatía y la solidaridad que cada uno trae en sí. Sacás la publicación y enseguida ya tenés varios anotados. Tenemos más de 50 colaboradores inscriptos”, remarcó.
La institución reafirmó su compromiso con el cuidado integral de las personas y con la promoción de hábitos solidarios.
Un gesto simple que salva vidas
Desde Jerárquicos Salud recordaron que donar sangre es un procedimiento seguro, breve y fundamental para el funcionamiento diario del sistema sanitario. “Son 15 o 20 minutos, es un acto simple, pero sabés que salvás a tres personas, tres vidas. Es sumamente importante tomarlo desde ahí”, expresó Bejarano.
Con esta iniciativa, la institución reafirmó su compromiso con el cuidado integral de las personas y con la promoción de hábitos solidarios, dentro y fuera de su estructura organizacional, en un momento en el que cada donación resulta vital.