Premios El Brigadier 50 años

Jerárquicos: la mutual santafesina que creció con trabajo, visión y compromiso

Desde Santa Fe, Jerárquicos se consolidó como un modelo de mutualismo, brindando salud, educación y empleo a miles de argentinos. Su historia, liderada por Juan Sagardia, se enlaza con el reconocimiento del Brigadier de Oro en 2020.