Jerárquicos: la mutual santafesina que creció con trabajo, visión y compromiso
Desde Santa Fe, Jerárquicos se consolidó como un modelo de mutualismo, brindando salud, educación y empleo a miles de argentinos. Su historia, liderada por Juan Sagardia, se enlaza con el reconocimiento del Brigadier de Oro en 2020.
Juan Sagardia recuerda con claridad sus primeros pasos en Jerárquicos, la mutual santafesina que hoy brinda servicios a 200.000 asociados en más de 1.600 localidades del país. “Yo inicié como dirigente de los jerárquicos del Banco Nación por la necesidad que teníamos de salud. En ese momento, la obra social estaba en Buenos Aires y nosotros no teníamos a quién acudir”, afirma.
A fines de 1993, Sagardia decidió fundar un gremio de jerárquicos de bancos oficiales nacionales, un desafío en contra de la corriente bancaria de la época. “Me di cuenta de que la inscripción gremial por sí sola no servía para garantizar salud y servicios. Entonces pensé: si no puedo hacer una obra social, voy a fundar una mutual”, explica.
Así nació la Mutual Jerárquicos, en agosto de 1994, concebida como una institución destinada a brindar servicios directos a sus asociados. Un mes después, Sagardia quedó cesante en el banco, pero lo tomó con naturalidad. “Son los caminos del Señor. Cuando te pasa algo grave, puede ser la puerta para algo nuevo. Y en nuestro caso, fue la puerta para empezar a dar servicios odontológicos y de salud”, comenta.
Con la libertad de opción en salud vigente desde 1997, la mutual amplió sus servicios y llegó a comunidades de todo el país, desde pequeñas localidades hasta ciudades medianas. Hoy, asegura Sagardia, Jerárquicos tiene alcance en el 60% de las localidades argentinas, brindando acceso a farmacias, médicos y clínicas sin depender de grandes centros urbanos.
Libertad, servicio y desarrollo
Sagardia resalta la importancia de la libertad de elección para los asociados. “Queríamos que cada persona pudiera elegir su odontólogo o médico. Si algo sale mal, el riesgo es del profesional, pero la libertad de elección es un derecho del asociado”, afirma. Esa filosofía se trasladó a cada proyecto de la mutual, desde la salud hasta la educación y la capacitación laboral.
La mutual cuenta actualmente con 13 farmacias, tres clínicas y una cuarta próxima a inaugurarse en Sauce Viejo. Además, opera talleres de costura y de aluminio, un correo propio y oficinas en distintas provincias. Cada unidad busca generar empleo directo y brindar servicios de calidad. “Dar servicio es el primero, pero dando el servicio necesitas dar trabajo”, subraya Sagardia.
La educación también ocupa un lugar central. Jerárquicos ofrece formación terciaria y proyecta abrir su propia universidad, consolidando una estrategia que combina servicios, capacitación y desarrollo profesional. Además, se trabaja en la creación de un banco propio, un proyecto que refleja la visión institucional y el compromiso con la comunidad santafesina y nacional.
Sagardia insiste en que el desarrollismo es la base de la mutual. “No puedes dar trabajo si no produces. Todo lo que construimos está pensado para generar empleo y servicios. Es un concepto que siempre tuve claro y que guía la mutual”, explica.
Reconocimiento y orgullo santafesino
El reconocimiento llegó en 2020, cuando Jerárquicos recibió el Brigadier de Oro, un premio otorgado por la Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) que distingue a las instituciones destacadas en servicios, educación y generación de empleo. “No es solo un premio, es la validación del trabajo que hacemos para nuestros asociados y para Santa Fe. Un honor personal y para toda la organización”, comenta Sagardia.
La historia de Jerárquicos, liderada por Sagardia, es un ejemplo de resiliencia y capacidad de trabajo. A los 81 años, recuerda cómo comenzó con dos hombres, una máquina de escribir y una secretaria que aprendió a usar una computadora. Hoy, la mutual emplea a 1.750 personas y mantiene un impacto directo en comunidades de todo el país.
Sagardia detalla la amplitud de los servicios: salud, educación, farmacias, clínicas, talleres de costura y de aluminio, correo propio, oficinas en provincias y proyectos educativos. Cada iniciativa está pensada para dar trabajo y brindar servicios, cumpliendo con la misión fundacional de Jerárquicos.
“Santa Fe debe sentirse orgullosa. No queremos vender nada ilegal, solo queremos trabajar y dar a la sociedad. Es importante que nos valoren y comprendan el esfuerzo que hacemos para sostener empleo y servicios”, enfatiza. Para Sagardia, Jerárquicos representa la posibilidad de generar impacto social desde la organización y el mutualismo, incluso frente a crisis económicas nacionales.
Un legado que trasciende
Sagardia recuerda que el año 2024 fue crítico para la gestión financiera de la mutual. Con un crédito de 20.000 millones del Banco Nación, pudieron cubrir deudas y mantener los servicios activos. “Eso demuestra que con organización, visión y trabajo constante se puede sostener un proyecto sólido y beneficiar a miles de argentinos”, asegura.
Para Sagardia, Jerárquicos no es solo una institución: es un compromiso de vida. “Si mañana me voy, la mutual seguirá, porque está construida sobre principios de servicio y trabajo, no sobre la propiedad de nadie”, reflexiona. Su liderazgo, visión desarrollista y énfasis en la libertad de elección son el eje de un modelo que combina desarrollo económico y bienestar social.
El fundador recuerda con orgullo que el modelo mutualista no solo nació para suplir una necesidad, sino para expandir oportunidades. “Comenzamos con 11.000 asociados del Banco Nación y hoy llegamos a 200.000. Estamos presentes en ciudades y pueblos que antes no tenían acceso a servicios de salud o educación. Esa es nuestra misión cumplida”, destaca.
El espíritu de Jerárquicos también se refleja en su visión de futuro. La universidad, el banco propio y la expansión de clínicas y farmacias forman parte de un proyecto que combina la tradición mutualista con la innovación institucional. “Queremos que nuestros asociados tengan todas las herramientas para desarrollarse y vivir mejor. Ese es el sentido de nuestro trabajo”, concluye Sagardia.
