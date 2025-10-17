Inscripciones abiertas

Jerárquicos Educa lanzó la carrera de Kinesiología con prácticas en el Centro Maradona

La Fundación Jerárquicos Educa y el Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) lanzan en Santa Fe la carrera de Kinesiología, una propuesta que combina clases virtuales sincrónicas con prácticas presenciales en el Centro de Rehabilitación e Investigación Dr. Esteban L. Maradona, un espacio de referencia nacional por su equipamiento tecnológico y su enfoque interdisciplinario.