CIByS celebra 7 años con una jornada de salud abierta a la comunidad santafesina
El centro médico ubicado en Av. López y Planes festeja su aniversario con una "carpa saludable" y charlas de prevención. De nacer como un proyecto enfocado en la obesidad, hoy se consolida como un centro multidisciplinario con más de 70 profesionales.
El frente de la sede del centro se transformó en un espacio de promoción de hábitos saludables, donde pacientes y vecinos pudieron acceder a controles preventivos y asesoramiento profesional. Foto: El Litoral
CIByS (Centro de Integral de Bienestar y Salud) cumple siete años de vida en la ciudad de Santa Fe y decidió celebrarlo de la manera que mejor define su esencia: brindando servicios a la comunidad. Este miércoles, el frente de su sede en Av. López y Planes 4917 se transformó en un espacio de promoción de hábitos saludables, donde pacientes y vecinos pudieron acceder a controles preventivos y asesoramiento profesional.
Quienes deseen sumarse a la celebración del 7° aniversario aún pueden hacerlo hasta las 19hs. No hace falta turno previo ni ser afiliado: solo basta con acercarse a las carpas saludables para recibir atención de personal especializado, realizarse chequeos de rutina y despejar dudas en un espacio de consejería gratuita diseñado para promover el bienestar integral.
Prevención y vacunación en la vereda
La jornada aniversario estuvo marcada por la instalación de una carpa saludable, donde los ciudadanos comenzaron a acercarse de las 15 a realizarse mediciones de peso, talla, Índice de Masa Corporal (IMC), tensión arterial y glucemia. "Estas acciones son un agradecimiento a la confianza de la comunidad que nos hizo crecer", destacó la Dra. Vanina Solari, coordinadora de profesionales de CIByS, en diálogo con El Litoral.
Un punto clave de la actividad fue la colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia, que instaló una posta de inmunización. El objetivo principal fue recuperar los niveles de cobertura del carnet de vacunas, que sufrieron un descenso tras la pandemia. La campaña está dirigida especialmente a niños, embarazadas, personal de salud y grupos de riesgo.
El CIByS está de fiesta por su 7° aniversario. Foto: El Litoral
De clínica barrial a centro multidisciplinario
Al recordar los inicios de la institución, la Dra. Solari rememoró cómo lo que comenzó con un equipo de apenas 14 personas hoy se ha transformado en una estructura sólida. "Arrancamos siendo una clínica de barrio con el objetivo del programa integral de obesidad. Hoy somos más de 70 profesionales de múltiples especialidades", señaló la pediatra.
El crecimiento no solo fue en recursos humanos, sino también en infraestructura y servicios. Actualmente, el centro cuenta con salas de ecografía y programas específicos que van desde la cesación tabáquica hasta chequeos psicofísicos para licencias de conducir y medicina preocupacional.
Las carpas saludables cuentan con atención de personal especializado, realizarse chequeos de rutina y despejar dudas en un espacio de consejería gratuita diseñado para promover el bienestar integral. Foto: El Litoral
Tres pilares para el bienestar
La filosofía de CIByS, impulsada por la visión de Juan Sagardía (presidente de Jerárquicos Salud), se basa en un abordaje holístico. Según explicó Solari, el objetivo es que el paciente entienda la salud a través de tres pilares fundamentales: el aspecto mental, el social y el físico.
Quienes deseen sumarse a la celebración del 7° aniversario podrán hacerlo esta tarde, entre las 15 y las 19. Foto: El Litoral
"Buscamos que la persona se priorice. Por eso abordamos la salud con actividad física, salud mental, nutrición y la parte clínica", afirmó la coordinadora. Cabe destacar que, si bien el centro pertenece a la estructura de Jerárquicos, sus servicios están abiertos a todas las obras sociales, permitiendo que cualquier santafesino pueda realizarse un chequeo completo en un mismo lugar.
Con siete años de trayectoria, CIByS reafirma su compromiso con la salud pública santafesina, demostrando que la evolución médica no solo se mide en tecnología, sino en la cercanía y la prevención constante junto al vecino.