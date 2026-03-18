Chequeos y vacunación gratuita

CIByS celebra 7 años con una jornada de salud abierta a la comunidad santafesina

El centro médico ubicado en Av. López y Planes festeja su aniversario con una "carpa saludable" y charlas de prevención. De nacer como un proyecto enfocado en la obesidad, hoy se consolida como un centro multidisciplinario con más de 70 profesionales.