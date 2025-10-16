#HOY:

"Comer para vivir mejor": la propuesta del CIBYS en el Día Mundial de la Alimentación

El programa del centro médico busca cambios duraderos en la alimentación de los pacientes, enfatizando la importancia de conocer los ingredientes de los productos consumidos.

El CYBIS lanza talleres que invitan a revisar sus elecciones alimentarias, fomentando el uso de alimentos naturales y menos procesados. Foto: Manuel Fabatia
 9:22
Por: 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre en conmemoración a la creación de la FAO en 1945, el CYBIS está llevando a cabo una serie de talleres educativos con el objetivo de promover una alimentación saludable y sostenible en la ciudad de Santa Fe.

Este año, el lema impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es "Mano a mano con la alimentación para un mejor futuro".

La iniciativa se enmarca en el programa de obesidad del centro y está orientada a brindar a los pacientes las herramientas necesarias para mejorar sus rutinas y elecciones alimentarias diarias. La nutricionista del CYBIS, Milagros Carignano, enfatizó la importancia de este enfoque, el cual se centra en un proceso de cambio y no en "dietas ni con planes alimentarios" específicos.

Día de la alimentación. Cibys. Manuel FabatiaUna de las actividades centrales, se basa en analizar los alimentos que consumen habitualmente. Foto: Manuel Fabatia

Volver a la cocina y analizar los paquetes: el eje de los talleres

Los talleres educativos, que para los pacientes del programa de obesidad se realizan los miércoles, buscan ser un espacio didáctico de debate e intercambio. El objetivo central es que los pacientes analicen su alimentación actual y cómo pueden modificarla, promoviendo, en línea con el lema de la FAO, "volver a la cocina, utilizar alimentos naturales, menos procesados".

En una de las actividades centrales, se les pide a los asistentes que traigan los paquetes de alimentos que consumen habitualmente para analizar la lista de ingredientes. "Analizamos el paquete para analizar la lista de ingredientes y bueno, ir conociendo un poquito qué hay dentro de ese paquete que muchas veces compramos paquetes sin saber qué ingredientes contienen ese alimento", explicó la nutricionista Milagros Carignano.

El fin último es otorgarles herramientas concretas que puedan aplicar en su día a día y en las elecciones alimentarias que realizan. "Nosotros no trabajamos con dietas ni con planes alimentarios, sino que en los talleres, en las consultas, trabajamos con estas herramientas para que ellos vayan aplicando a su día a día y mejorando su rutina diaria", afirmó Carignano.

El desafío del cambio de hábito y la recompensa en la salud

El proceso de modificación de hábitos es un desafío, tal como lo reconocen los propios pacientes y los profesionales. "Sí, sí, todo el mundo dice que cuesta y nosotros también lo que decimos es que no es fácil el cambio, como todo cambio", admitió la nutricionista.

Sin embargo, el acompañamiento se centra en la mejora de la calidad de vida y la salud que se obtiene al implementar las nuevas elecciones. Si bien muchos pacientes buscan inicialmente el descenso de peso, la clave está en los otros cambios que lo acompañan. "Cuando lo implementan o cuando lo van eligiendo, ven cambios en su salud, en su calidad de vida y eso es lo que los ayuda y los motiva a continuar por este proceso y que sobre todo lo pueden mantener en el tiempo, o sea, que sea a largo plazo", concluyó Milagros Carignano.

Día de la alimentación. Cibys. Manuel FabatiaEl CYBIS lleva a cabo una serie de talleres educativos para promover una alimentación saludable y sostenible. Foto: Manuel Fabatia

Una de las dinámicas implementadas es el análisis de las comidas previas al taller (desayuno y almuerzo) y cómo, con las herramientas provistas, los pacientes pueden "mejorar ese plato" para que sea "más saludable, para que sea menos procesado y para que vaya acompañado este cambio que vienen a buscar", detalló la profesional.

