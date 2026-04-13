Aprender del pasado

¡Argentinos, revisemos nuestra historia, perdonémonos!

El texto apela a la reconciliación nacional, sugiriendo que solo a través del entendimiento y el perdón se podrá avanzar hacia una paz genuina y duradera. A la vez, critica el uso político de la memoria histórica, abogando por un reconocimiento equitativo de todos los involucrados en los conflictos del pasado argentino.