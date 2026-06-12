La actualidad que nos duele

Propuesta económica para que nuestra Argentina no sea "unitaria"

La gestión económica actual ignora la producción y el empleo, centrándose en una política financiera que no aborda la pobreza ni el cierre de empresas. La ausencia de la vicepresidenta en el tedeum del 25 de mayo refleja tensiones políticas y falta de respeto hacia las instituciones democráticas del país.