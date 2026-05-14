Por este medio, expreso mi opinión de eliminar la Ley Nº 27412 de Paridad de Género, del año 2017, por cuanto la misma es inconstitucional, fue generada por los legisladores de ese momento, convencidos -para mí desde una lógica patriarcal- de que hacían un acto de justicia a sus congéneres, las mujeres.
Sobre la ley Nº 27412 de Paridad de Género
El debate sobre la Ley de Paridad de Género resurge al cuestionarse su efectividad para garantizar igualdad sin restringir la libertad de elección ciudadana.
No soy mujer, pero a mis 82 años de edad, con sesenta y cuatro años de trabajo, y un concepto bien claro de lo que es la libertad, creo que esta ley a la que me refiero no respeta lo determinado en la propia Constitución Nacional.
En su artículo 37, segunda parte, la Carta Magna argentina dice que "la igualdad real de oportunidades de hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas de los Partidos Políticos y el Régimen Electoral".
Bien, esto último para mí no se cumplió y con la ley en cuestión el patriarcado entendió que con igualar hombres y mujeres en el 50% ya estaban determinados los derechos individuales.
Creo que se equivocaron, porque no respetaron la Constitución en su esencia ni el principio más importante de los ciudadanos: la libertad. Es decir, si el ciudadano quiere elegir libremente más allá de ese 50/50 entiendo que podría hacerlo.
La reserva para el cumplimiento de lo que podríamos llamar "el espíritu" de lo normado en la Constitución lo tiene el Poder Judicial y en su nombre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha emitido opinión alguna al respecto.
Todo bien hasta acá, mientras los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con esto demuestran a mi entender que no respetan la Constitución Nacional, que es el reservorio de los ciudadanos que creemos que somos libres.
La mujer, en la actualidad y desde siempre, ha demostrado la igualdad como ser humano con el hombre. La mujer está involucrada en todo lo que sea la comunidad, como nos expresamos actualmente.
No hay sector alguno en el que la mujer no forme parte. En el campo, la industria, el comercio, la educación, la política, en cuantas profesiones hay, además son empleadas en mayor cantidad que los hombres. Y existe un "pequeño" detalle que las diferencia fundamentalmente de nosotros: son madres.
Si anulamos esta Ley de Paridad de Género, respetando a la Constitución Nacional, podremos decir que nos demoramos y que nos equivocamos con los derechos de la mujer, pero siempre estamos a tiempo. Bien en el próximo año podríamos mirar a los ojos a las mujeres y decir: somos iguales ante la Constitución.
Me gusta generar opinión y por eso quería dar mi punto de vista sobre este tema con este comentario. Espero que algunos, o muchos, coincidan con el espíritu del mismo.