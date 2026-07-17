La Selección Argentina ya tiene definido un detalle que no pasa inadvertido de cara a la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir su tradicional uniforme titular para enfrentar a España este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde se definirá al nuevo campeón del mundo.
Argentina jugará con la camiseta titular la final del Mundial ante España
Ya se definió la indumentaria con la que disputará la final del Mundial 2026 frente a España. También se confirmó el uniforme que utilizará Emiliano Martínez.
La Albiceleste saltará al campo de juego con su clásica camiseta de bastones celestes y blancos, pantalón blanco y medias blancas, una combinación que acompañó al equipo en la mayor parte del recorrido hacia el partido decisivo, que tendrá a la selección española como rival.
El uniforme elegido
A lo largo del torneo, Argentina utilizó mayoritariamente su indumentaria titular. Con esa combinación disputó los encuentros frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, además de la final que afrontará ante el seleccionado español.
Las únicas excepciones se dieron en tres compromisos. En la fase de grupos, el conjunto nacional utilizó medias azules frente a Austria y luego recurrió a la camiseta alternativa en el partido contra Jordania. Esa misma casaca suplente volvió a aparecer en la semifinal frente a Inglaterra.
De esta manera, para el encuentro más importante del campeonato, el cuerpo técnico optó por regresar a la imagen tradicional que identifica a la Selección y que también estuvo presente en buena parte de las campañas más exitosas de los últimos años.
El look del Dibu y la respuesta de España
En el arco, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá un uniforme completamente verde. El guardameta volverá a usar ese color en una definición importante, tal como ocurrió en buena parte del Mundial de Qatar 2022 y en las finales de la Copa América de 2021 frente a Brasil y de 2024 ante Colombia. Todo un mensaje.
Durante la conquista de Qatar, además, Argentina también utilizó pantalón y medias blancas en instancias decisivas, como los cruces ante Países Bajos, Croacia y la recordada final frente a Francia. Otra señal que nace del seno de la Selección.
España, por su parte, también regresará a su uniforme principal para la definición. Después de disputar la semifinal frente a Francia con la camiseta alternativa, el seleccionado europeo volverá a vestir su tradicional casaca roja, acompañada por mangas azules y detalles amarillos.
Con las indumentarias ya confirmadas, solo resta que la pelota comience a rodar en Nueva Jersey para definir quién levantará el trofeo más importante del fútbol mundial.