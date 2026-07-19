La FIFA confirmó que el entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una duración de 17 minutos. El encuentro, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, contará con un show musical inédito para una Copa del Mundo.
Cuánto durará el entretiempo de la final entre Argentina y España
El organismo oficializó la extensión del descanso para el partido decisivo del Mundial 2026, que incluirá por primera vez un espectáculo musical durante el entretiempo.
El descanso será más extenso de lo habitual para permitir el montaje y desmontaje del escenario, además del desarrollo de las presentaciones artísticas previstas para el espectáculo central.
Un show al estilo Super Bowl
Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo incluya un show musical durante el entretiempo, siguiendo el formato que desde hace años caracteriza al Super Bowl de la NFL.
La producción artística estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay, quien coordinará un espectáculo pensado para una audiencia global y que acompañará el descanso del partido más importante del torneo.
Las figuras confirmadas
Entre los artistas anunciados por la organización figuran Shakira, Madonna, Justin Bieber y el grupo surcoreano BTS, quienes protagonizarán el espectáculo preparado para la final.
La expectativa también gira en torno al repertorio de cada uno. En el caso de Shakira, una de las canciones que aparece entre las favoritas es "Waka Waka", el tema oficial del Mundial de Sudáfrica 2010 que se convirtió en un símbolo de las Copas del Mundo.
Un cierre con múltiples atractivos
Además de definir al nuevo campeón del mundo, la final entre Argentina y España tendrá una puesta en escena inédita para el torneo, con una ceremonia ampliada y un espectáculo musical durante el descanso.
La combinación entre fútbol y entretenimiento marcará una de las principales novedades de esta edición del Mundial, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.