El fútbol siempre estuvo íntimamente ligado a la sobriedad del bronce, la plata y el oro colgados al cuello. Desde la primera Copa del Mundo de Uruguay en 1930, la medalla fue el símbolo universal y absoluto de la consagración. Sin embargo, el Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la liturgia de la gloria.
La FIFA impone la mística del anillo de campeón: los detalles según una alta joyería santafesina
En un giro histórico que emula la tradición dorada de las grandes ligas norteamericanas, el Mundial de la FIFA 2026 coronará a sus campeones con piezas exclusivas de orfebrería personalizada. Josela Katz, de El Rubí desgranó las particularidades de esta transición.
Inspirada en el magnetismo y la espectacularidad de ligas norteamericanas como la NBA o la NFL, la federación internacional ha decidido incorporar una pieza de joyería suprema para coronar a los campeones. El triunfo ya no solo se colgará al pecho; este domingo, la Selección Argentina o la de España ceñirá la gloria a sus dedos con un anillo.
Para comprender el minucioso proceso artesanal detrás de este cambio de paradigma, nos acercamos al mostrador de la tradicional joyería santafesina El Rubí, donde Josela Katz nos ayudó a desgranar los secretos de una joya llamada a hacer historia.
De la medalla al anillo
En el universo de la alta orfebrería, la transición de una medalla a un anillo implica mucho más que un cambio de forma; es una transformación en la manera de narrar la victoria. "La medalla representa un logro deportivo, pero el anillo permite contar una historia mucho más personal", analizó Josela Katz en diálogo con este medio.
"En joyería, un anillo ofrece una superficie donde se pueden incorporar detalles únicos: el nombre del jugador, el número de camiseta, la fecha, el resultado de la final, el escudo del equipo o incluso grabados internos que solo conoce quien lo lleva", explicó la joyera y agregó que "desde el diseño, es una joya que combina simbolismo, artesanía y narrativa en un objeto muy compacto".
A diferencia de la presea clásica, que suele terminar confinada al silencio de una caja de seguridad o colgada detrás de un vidrio templado, el anillo propone una relación cotidiana y cargada de identidad con su dueño. "Una medalla suele guardarse o exhibirse, mientras que el anillo se convierte en una pieza de identidad, como ocurre en las grandes ligas estadounidenses", señaló Katz.
Del molde genérico al milímetro perfecto
La logística que la FIFA ha planeado para la entrega de estas piezas tiene la precisión de un reloj suizo. En el césped del estadio, después de la lluvia de confeti, los futbolistas recibirán un anillo provisorio. El verdadero tesoro, no obstante, comenzará a forjarse en los días posteriores, cuando se fabriquen los 30 ejemplares definitivos a la medida exacta de cada campeón.
"Es exactamente el procedimiento que se utiliza en alta joyería cuando una pieza debe ser perfecta", describió Katz y agregó: "El anillo que se entrega en la ceremonia funciona como un símbolo inmediato, pero luego comienza el verdadero trabajo artesanal".
Es en ese taller donde la tecnología y el oficio ancestral se dan la mano para esculpir la inmortalidad de un plantel, "primero se toma la medida exacta del dedo de cada jugador, después se adapta el diseño y se realiza el modelo definitivo", explica Katz.
"Se funde el metal precioso, se hace el trabajo de engaste de los diamantes, los grabados personalizados y, finalmente, un control de calidad muy riguroso", detalló sobre el proceso la joyera de El Rubí.
Es esta atención obsesiva al detalle la que desvanece cualquier rastro de producción en cadena: "aunque el diseño sea el mismo para todos, cada anillo termina siendo una pieza única porque está hecha específicamente para quien la va a llevar", subrayó Katz.
Diamantes naturales y oro de 18 quilates
La FIFA anunció la creación de un total de 2026 anillos. De ellos, solo 30 serán para los consagrados en la cancha, mientras que las 1996 piezas restantes se destinarán al selecto mercado del coleccionismo y el lujo global. Con un precio estimado que oscila entre los 30.000 y los 50.000 dólares, estos anillos nacen predestinados a convertirse en mitos.
"En el mercado del lujo, la materia prima explica una parte del precio, pero la verdadera diferencia la hace la exclusividad. Que este anillo sea una edición limitada, con el paso de los años, pueden multiplicar varias veces su valor porque incorporan una procedencia única, algo muy buscado en el mercado internacional", advirtió Josela Katz.
Pero más allá del valor de las subastas, el rigor técnico es el que define la nobleza de la joya. Katz introduce una aclaración indispensable para los fanáticos de la joyería: "Cuando hablamos de oro de alta pureza, en una joya de estas características lo más probable es que estemos hablando de oro de 18 quilates. Si bien el oro de 24 quilates es el más puro, también es demasiado blando para fabricar una pieza destinada a perdurar y resistir el uso. El oro de 18 quilates ofrece el equilibrio ideal entre pureza, resistencia y belleza, por eso es el estándar de la alta joyería".
Lo mismo sucede con las gemas que coronarán la estructura: "En una pieza de este nivel, cuando hablamos de alta joyería, nos referimos a diamantes naturales, seleccionados por su calidad, brillo y valor, algo muy diferente de los diamantes creados en laboratorio", sostuvo la joyera.
Un retrato de posteridad frente a la copia masiva
Es indudable que ningún atleta de alto rendimiento lucirá una pieza de semejante volumen en su rutina cotidiana; su destino natural son las galas oficiales, los eventos de etiqueta y los momentos solemnes. Sin embargo, la fuerza de su iconografía ya está cambiando las reglas del juego.
"La medalla representa el momento de la victoria. El anillo representa el legado", reflexionó la entrevistada y opinó: "La imagen de un campeón mostrando el anillo transmite permanencia. Es una joya pensada para durar toda la vida y convertirse incluso en un patrimonio familiar. Es un símbolo de una carrera deportiva. Aunque probablemente el jugador lo use solo en eventos especiales, esa imagen tiene una enorme fuerza comunicacional y construye un ícono que permanece en el tiempo".
Por supuesto, en un mundo acostumbrado a la inmediatez, las réplicas y las imitaciones baratas inundarán las plataformas digitales a las pocas horas de la final. No obstante, el ojo clínico de la joyería tradicional santafesina traza una frontera insalvable.
"Las copias pueden parecer muy buenas a simple vista, pero un joyero identifica rápidamente las diferencias", señaló Katz haciendo hincapié en que "lo primero es la calidad de la manufactura: la precisión de los grabados, el nivel de terminación, la simetría del engaste y el comportamiento de los diamantes frente a la luz. Son detalles muy difíciles de reproducir con la misma excelencia".
"Después está la parte técnica: la pureza del oro, los contrastes oficiales, la numeración individual, el certificado de autenticidad y la trazabilidad de la pieza. En joyería de lujo, la autenticidad no depende solo de que el objeto 'se parezca'. Depende de su origen, de quién lo fabricó, de la documentación que lo acompaña y de la historia que representa. Esa combinación es imposible de copiar y es, justamente, lo que le da su verdadero valor", dijo Katz.
El valor de lo que no se funde
Para los santafesinos, que llevamos la pasión del fútbol cosida a la piel, la posibilidad de perpetuar nuestros propios recuerdos no se queda afuera de esta mística. Joyería El Rubí diseñó una colección inspirada en esa pasión: anillos realizados en plata 925 y en oro de 18 quilates, con los colores de nuestra bandera, "pensados para que cada hincha pueda conservar un símbolo de un momento inolvidable", contó Katz.
Al final del día, el brillo de una gema o la suntuosidad del metal noble son solo el soporte de algo mucho más grande. "En joyería solemos decir que el verdadero valor de una pieza no está solamente en el oro o en los diamantes, sino en la historia que representa", subrayó Josela Katz y concluyó que "un anillo de campeón simboliza un logro que trasciende generaciones y se convierte en un legado".