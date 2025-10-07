Líderes santafesinas

Edith Miroznik y Josela Katz, dos de las empresarias que hacen brillar a Joyería El Rubí

Herederas de un legado de "mujeres fuertes y visionarias", tía y sobrina mantienen viva una tradición de más de 100 años. Honestidad inquebrantable, diseño de vanguardia y un servicio que acompaña las historias de amor son el sello de su gestión.