La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras el histórico triunfo frente a Inglaterra, provocó una locura total entre los hinchas que buscan estar presentes este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ante el inmediato colapso de los vuelos de línea tradicionales —cuyas búsquedas se dispararon un 6000%—, el mercado de la aviación ejecutiva y los paquetes de lujo experimentan un boom de último momento, convirtiéndose en la única alternativa real para quienes disponen del capital y se niegan a perderse la gran cita ante España.
Fiebre mundialista VIP: cuánto cuesta viajar a la final del Mundial en avión privado
Con vuelos comerciales agotados, los hinchas argentinos recurren a la aviación privada para asistir a la final del Mundial. El costo oscila entre USD 15.000 y USD 35.000 por persona.
El colapso comercial y el salto a la exclusividad
El pase a la instancia decisiva del certamen desató un fenómeno sin precedentes en las plataformas de turismo. Con las frecuencias tradicionales prácticamente agotadas en cuestión de minutos (los vuelos especiales de la línea de bandera nacional se liquidaron por completo en apenas 12 horas), el segmento ABC1 volcó su interés hacia los servicios privados.
Operadores del sector de aviación ejecutiva explicaron que la demanda hacia los aeropuertos que sirven a la zona de Nueva York se disparó a niveles récord desde la misma tarde del miércoles. Al tratarse de decisiones de último momento, los presupuestos se estructuran bajo una modalidad contrarreloj y con una disponibilidad extremadamente limitada.
Los valores de la exclusividad: ¿Cuánto cuesta volar en privado?
Para aquellos hinchas que optan por trasladarse de manera exclusiva, las cotizaciones vigentes en el mercado de vuelos privados presentan diferentes modalidades:
- Paquetes VIP todo incluido: existen propuestas integrales diseñadas para volar desde Buenos Aires a Nueva York en aeronaves ejecutivas de largo alcance (ideales para trayectos intercontinentales) que incluyen el vuelo de ida y vuelta, traslados terrestres en destino y la codiciada entrada para la final. Estas alternativas tienen un piso de USD 35.000 por persona. Se advierte que estas tarifas tienen vigencia estricta hasta las primeras horas del viernes debido a la constante suba de los tickets y la volatilidad de los cupos.
- Contratación de aeronave completa: quienes prefieren coordinar su propio alojamiento y entradas pero garantizar el traslado aéreo en grupo disponen de opciones para alquilar aviones ejecutivos con capacidad para hasta 14 pasajeros. El trayecto completo Buenos Aires-Nueva York-Buenos Aires ronda los USD 200.000, lo que equivale a un aproximado de USD 15.000 por persona si se completan todas las plazas.
Entradas y alojamiento: la otra presión sobre el presupuesto
El traslado es solo el primer paso de una travesía de alta gama. El costo de las entradas en el mercado de reventa legal presiona con fuerza al alza debido a la capacidad limitada del estadio. Los tickets remanentes parten desde los USD 7.000 para las ubicaciones en los sectores superiores y escalan considerablemente para los palcos y zonas de hospitalidad corporativa que ofrecen servicios de catering incluidos.
Asimismo, la hotelería en la Gran Manzana registra ocupación casi plena para el fin de semana del partido. Los valores de referencia para el alojamiento sociabilizado se ubican en torno a los $778.000 para las opciones de hoteles más económicos por tres noches, mientras que los departamentos o alternativas residenciales promedian los $998.000 por el mismo período, variando según la cercanía al centro de la ciudad o al estadio.
La pasión por la "Scaloneta" no conoce de límites económicos. En un contexto donde la oferta comercial tradicional demostró ser insuficiente para canalizar la euforia argentina, el mercado de la aviación VIP responde a un fenómeno de inmediatez absoluta. El próximo domingo, las tribunas del MetLife Stadium contarán con una nutrida presencia nacional que apostó todo —incluso cifras de cinco dígitos en dólares— para ser testigos directos de una nueva página en la historia del fútbol mundial.