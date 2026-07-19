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Maximiliano Pullaro
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Premio récord

Argentina vs. España: cuánto dinero recibirá el campeón del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 también pone en juego un premio histórico. La FIFA entregará 50 millones de dólares al campeón y 33 millones al subcampeón.

La FIFA incrementó un 50% la bolsa de premios respecto del Mundial de Qatar 2022 Foto: ReutresLa FIFA incrementó un 50% la bolsa de premios respecto del Mundial de Qatar 2022 Foto: Reutres
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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También pondrá en juego el mayor premio económico que la FIFA haya entregado en una Copa del Mundo. El ganador del partido que se disputará en el MetLife Stadium se llevará 50 millones de dólares, una cifra inédita para el torneo.

Con la ampliación del certamen a 48 selecciones y un nuevo esquema de distribución, la FIFA elevó significativamente los ingresos destinados a las federaciones. El subcampeón, por su parte, recibirá 33 millones de dólares, por lo que entre levantar la Copa o quedarse en la puerta habrá una diferencia de 17 millones.

La edición 2026 marca un antes y un después en materia de premios. En total, la FIFA destinó 871 millones de dólares para el Mundial, de los cuales unos 655 millones corresponden a premios deportivos y el resto a fondos de preparación, logística y apoyo a las selecciones participantes.

Un Mundial con cifras nunca antes vistas

El campeón del Mundial 2026 cobrará ocho millones de dólares más que Argentina tras conquistar el título en Qatar 2022. En aquella oportunidad, la Albiceleste recibió 42 millones de dólares luego de vencer a Francia en la final.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 General view during the Closing Ceremony before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Jon DurrEl MetLife Stadium será escenario de la final más valiosa en la historia de las Copas del Mundo. Foto: Reuters

La evolución de los premios refleja el crecimiento económico del torneo. España obtuvo 30 millones de dólares tras ganar el Mundial de Sudáfrica 2010; Alemania recibió 35 millones en Brasil 2014; Francia cobró 38 millones en Rusia 2018 y Argentina alcanzó los 42 millones en Qatar.

Según explicó la FIFA, el incremento responde a la expansión del campeonato, al aumento de los ingresos comerciales y al nuevo formato, que pasó de 64 a 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Cuánto cobraron todas las selecciones

Más allá del rendimiento deportivo, cada una de las 48 selecciones clasificadas recibió un fondo de preparación de 1,5 millones de dólares, destinado a cubrir los costos previos a la competencia.

A eso se sumaron los premios según la instancia alcanzada. Los equipos eliminados en la fase de grupos percibieron 9 millones de dólares; quienes llegaron a los 16avos cobraron 11 millones; los eliminados en octavos recibieron 15 millones y los que alcanzaron los cuartos de final obtuvieron 19 millones.

Desde las semifinales, la escala de premios aumentó considerablemente. El cuarto puesto recibió 27 millones de dólares, el tercero 29 millones, el subcampeón 33 millones y el campeón embolsará los históricos 50 millones.

Movimientos precompetitivos de Argentina. Foto: Fernando NicolaArgentina y España definirán el Mundial 2026 con un premio récord.Foto: Fernando Nicola

Los premios del Mundial 2026

Campeón: USD 50 millones.

Subcampeón: USD 33 millones.

Tercer puesto: USD 29 millones.

Cuarto puesto: USD 27 millones.

Cuartos de final (5.º al 8.º): USD 19 millones.

Octavos de final (9.º al 16.º): USD 15 millones.

16avos de final (17.º al 32.º): USD 11 millones.

Fase de grupos (33.º al 48.º): USD 9 millones.

Con semejante incentivo económico, la definición entre Argentina y España tendrá un atractivo adicional. Además de la posibilidad de escribir una nueva página en la historia del fútbol, el campeón se llevará el premio más importante que haya otorgado un Mundial.

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