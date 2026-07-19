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Maximiliano Pullaro
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Al estilo Super Bowl: un megafestival pop con Shakira y Madonna revolucionó el entretiempo de la final

En una apuesta inédita de la FIFA para el descanso del partido entre Argentina y España, el MetLife Stadium se transformó en un imponente escenario musical. El show sumó el fenómeno global de BTS, la sorpresiva aparición de Justin Bieber y una puesta tecnológica relámpago que mantuvo la adrenalina en lo más alto antes del complemento.

Un megafestival pop revolucionó el entretiempo de la final. Foto: Fernando Nicola.Un megafestival pop revolucionó el entretiempo de la final. Foto: Fernando Nicola.
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En una apuesta sin precedentes para la historia de los mundiales, el entretiempo de la final del Mundial 2026, protagonizada por el encuentro entre Argentina y España, se convirtió en un gigantesco show musical al mejor estilo del Super Bowl y transformó el césped del MetLife Stadium en un escenario de escala internacional.

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Mientras los planteles de Argentina y España se encontraban en los vestuarios, la estructura tecnológica montada en el estadio permitió el despliegue inmediato de una mega plataforma circular y colorida instalada en el centro del campo de juego.

El ambicioso segmento musical estuvo integrado por un elenco histórico de las máximas figuras de la escena global.

Show de medio tiempo en el Mundial 2026.Show de medio tiempo en el Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola.

Figuras globales en el escenario

El cruce de estilos marcó la pauta del espectáculo con la inmensidad de la estrella colombiana Shakira, que volvió a adueñarse de una cita mundialista, lo que se contrastó con la icónica presencia de la reina del pop Madonna, y el impacto global junto a las coreografías del fenómeno de K-pop BTS.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Former Brazil football players Ronaldinho and Ronaldo with Madonna during the half time show REUTERS/Agustin MarcarianLa icónica presencia de la reina del pop Madonna. Foto: Reuters.

Juntos le dieron forma a un bloque de nivel histórico donde se sucedieron de manera fluida hits como "Music", "Dynamite" y "Dai Dai", la canción del Mundial, acompañados por una numerosa cantidad de bailarines, globos y banderas que pintaron el verde césped.

Mundial 2026: el show del medio tiempo en fotos

Mundial 2026: el show del medio tiempo en fotos

Participación sorpresa

El artista estadounidense Justin Bieber apareció para cantar su icónico tema "Everything Hallelujah", que fue presentado por los protagonistas Ted Lasso y Coach Beard de la serie "Ted Lasso", interpretados por los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt.

El imponente bloque musical concluyó con una rápida transición para el desarme relámpago de la estructura y el reingreso de los jugadores al campo de juego.

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