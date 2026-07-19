Mundial 2026

Al estilo Super Bowl: un megafestival pop con Shakira y Madonna revolucionó el entretiempo de la final

En una apuesta inédita de la FIFA para el descanso del partido entre Argentina y España, el MetLife Stadium se transformó en un imponente escenario musical. El show sumó el fenómeno global de BTS, la sorpresiva aparición de Justin Bieber y una puesta tecnológica relámpago que mantuvo la adrenalina en lo más alto antes del complemento.