Durante la reciente cita del Mundial 2026, una postal volvió a llamar la atención de miles de fanáticos del fútbol en todo el planeta: al sonar las estrofas del himno de España antes de cada partido, los jugadores de la selección permanecen en absoluto silencio, limitándose a escuchar la melodía.
¿Por qué el himno de España no tiene letra?
Conocido como la "Marcha Real", es uno de los símbolos patrios más antiguos de Europa. Cuáles son las razones históricas y los intentos fallidos por ponerle estrofas.
Esta particularidad, que para muchos resulta extraña, responde a una razón puramente jurídica e histórica: el himno nacional español no tiene letra oficial, solo música.
España comparte esta rarísima condición con apenas otros tres territorios en todo el mundo: Bosnia y Herzegovina, San Marino y Kosovo. En el resto de los países, las canciones patrias combinan arreglos musicales con poemas que narran batallas, independencias o valores identitarios. El caso español, en cambio, tiene una explicación que se remonta a más de dos siglos atrás.
Un origen estrictamente militar
La clave de este fenómeno radica en su nacimiento. El himno de España no fue concebido originalmente como un canto popular, sino como una marcha militar creada exclusivamente para acompañar los desfiles de las fuerzas armadas.
Conocida inicialmente como la "Marcha Granadera", la composición es considerada uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa. Su consolidación oficial llegó en 1770, cuando el rey Carlos III la declaró "Marcha de honor".
Debido a que se interpretaba de manera sistemática en cada acto público al que asistían los monarcas, el pueblo comenzó a llamarla popularmente "Marcha Real", denominación que conserva en la actualidad.
A lo largo de la historia, esta melodía ha sido el símbolo sonoro de España de forma casi ininterrumpida, con breves excepciones históricas como el Trienio Liberal (1820-1823) y la Segunda República (1931-1939), períodos en los que se adoptó el "Himno de Riego".
Los intentos fallidos por asignarle una letra
Al ver el fervor con el que otras naciones europeas —como Francia con La Marsellesa— entonaban sus himnos, diferentes gobiernos españoles intentaron dotar a la Marcha Real de una letra oficial. Figuras históricas de la política y la monarquía como el general Prim, el rey Alfonso XIII y el dictador Miguel Primo de Rivera encargaron a poetas y músicos la tarea de escribir estrofas patrióticas.
Sin embargo, todos los proyectos fracasaron en el intento. Ninguna de las propuestas logró reunir el consenso político necesario ni el respaldo masivo de la población, una división identitaria que impidió que alguna opción se consolidara por ley.
El fracaso más reciente: En el año 2007, el Comité Olímpico Español (COE) impulsó un concurso público para diseñar una letra con el objetivo de que los deportistas pudieran cantarla en los podios internacionales. La versión ganadora arrancaba con la frase: “¡Viva España! Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón”.
Tras filtrarse a la prensa antes de su presentación, generó una ola de críticas y un rechazo social tan contundente que los organizadores archivaron la iniciativa sin que siquiera llegara a debatirse en el Congreso.
De este modo, más de 250 años después de su creación, la Marcha Real sigue rigiéndose únicamente por sus acordes y la selección de fútbol continuará ofreciendo esa clásica e imperturbable postal de silencio en cada gran torneo internacional.