Este domingo se define el campeón del Mundial de fútbol Canadá, México y Estados Unidos 2026 con la búsqueda de la defensa de la Selección Argentina del título de Qatar 2022 ante España, pero en simultáneo crece otra disputa.
La mayor disputa post Mundial: la presidencia de la FIFA que busca “recuperar” la UEFA
Suben las críticas a Infantino en medio del fin de semana que cierra la Copa del Mundo 2026. Los cuestionamientos a Argentina como “excusa” europea y la relación con Trump.
En 2027 finaliza el actual mandato de Gianni Infantino como presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) y la confederación más fuerte de todas, la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), ya presiona para una renovación concreta.
Hay tres episodios que pueden tomarse como potenciadores recientes de los cuestionamientos al mandatario que desde 2016 reemplaza formalmente a Joseph Blatter luego del “FIFA Gate”: el sorteo del Mundial, el congreso en Paraguay y el propio Mundial.
El acercamiento a Trump
Infantino se convirtió en uno de los principales aliados de la segunda gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, no sólo por la gestión del Mundial 2026, sino con gestos que han excedido lo deportivo.
Trump, que no sostiene precisamente la mejor de las relaciones con la Unión Europea y sus países miembros, recibió el 5 de diciembre pasado, durante el sorteo, el Premio de la Paz de la FIFA. El galardón, entregado por única vez al mandatario estadounidense, coincidió temporalmente con el Premio Nobel de la Paz que el reclamo y luego intentó ceder María Corina Machado.
El gesto, que pareció más el cumplimiento de un pedido, no cayó bien en el resto de países miembros de la FIFA.
El congreso en Paraguay
Justamente su estrecha relación con Trump lo había demorado en su arribo al 75º Congreso de la FIFA meses antes en Paraguay por haber acompañado al estadounidense a Medio Oriente.
Como señal de rechazo absoluto, la delegación de la UEFA y federaciones europeas de peso (como la alemana) abandonaron el estrado en bloque y no regresaron. La UEFA emitió un comunicado criticando que la FIFA modificara agendas internacionales "simplemente por intereses políticos privados", poniendo el fútbol en un segundo plano.
La extensa lista del Mundial 2026
Desde el vamos miraron con malos ojos en Europa esta edición de la Copa del Mundo que extendía el cupo a 48 selecciones, pero que a la UEFA le sumaba un porcentaje menor de representantes.
La condición de igualdad en votos en FIFA de Bahamas, de lo peor rankeado, con Argentina, ubicada en lo más alto, ha sido una de las tantas estrategias de Infantino para captar peso político ante la presión europea. Las chances crecientes de selecciones de menor nivel de acceder al Mundial dieron sus frutos, similar al Mundial de Clubes.
Desde UEFA se movilizaron durante el último mes de forma crítica con acciones como la designación de Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí que no pudo ingresar a Estados Unidos, como el encargado de impartir justicia en la Supercopa de Europa. A su vez, enfatizó la negativa a la aplicación de las pausas de hidratación.
La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de anular la roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en la previa a los octavos de final ante Bélgica y la declaración pública de Trump en la que confirmó que él mismo lo solicitó, potenciaron las molestias desde el viejo continente.
Desde su creación en 1904, la FIFA sólo ha tenido nueve presidentes.
¿Una venganza al FIFA Gate?
El FIFA Gate fue un escándalo de corrupción institucional que estalló en mayo de 2015. Una investigación liderada por el FBI de Estados Unidos y la fiscalía suiza destapó una red masiva de sobornos, fraude, lavado de dinero y crimen organizado dentro de la Federación.
Justamente uno de los mayores vencedores de la salida de Blatter y las acusaciones sobre Michel Platini, por entonces al frente de UEFA y máximo candidato a dirigir la FIFA, fue Infantino.
Pero su triunfo, también catalogado por sus pares como “traición” al haber sido uno de los segundos de Platini, le llegó a Estados Unidos con las designaciones de sendos mundiales y eventos futbolísticos/deportivos luego de ser descartados en 2014 y 2022, con la existencia entre medio de un Rusia 2018.
Los máximos derrotados fueron los europeos, que si se hace un balance del pasado y el futuro, el último mundial íntegramente europeo fue Alemania 2006 y el de 2030 será en tres continentes diferentes a pesar de tener a España como una de las sedes. Con Arabia Saudita 2034, deberían luchar por un 2038 en el que nuevamente se presentarían EE.UU. y México como candidatos.
Hay dos nombres que ya fueron avalados dentro de la propia discusión europea para el próximo año: Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, y Dariusz Mioduski, propietario del Legia Varsovia.
¿Argentina es una víctima colateral?
Más allá de la costumbre deportiva de siempre apuntar al que mejor juega o al equipo más ganador del momento, la Selección Argentina de fútbol ha recibido un sinfín de cuestionamientos y muchos de ellos apuntan a una supuesta ayuda constante de la FIFA durante la última década.
Sostenido también en el rechazo de parte del mundo futbolístico a la mera existencia de Lionel Messi, las críticas desde Europa no pueden extirparse completamente de este contexto de presión hacia Infantino y Trump.
El “sólo es un partido de fútbol” no estaría rigiendo si lo que también se pone en juego es la credibilidad de la FIFA o el futuro control de la misma y las críticas a la albiceleste no contemplan aspectos futbolísticos.