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Orgullo nacional en el pop

El emotivo mensaje de Lali Espósito a María Becerra tras confirmarse que cantará el Himno en la final del Mundial

Tras el anuncio oficial de "La Nena de Argentina" para la gran cita futbolística, Lali reaccionó con un posteo que se volvió viral. Repaso por una historia de amistad, éxitos compartidos y apoyo mutuo.

Orgullo y apoyo mutuo entre Lali Espósito y María Becerra.Orgullo y apoyo mutuo entre Lali Espósito y María Becerra.
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La confirmación de que María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en la final de la Copa del Mundo sacudió las redes sociales y desató una ola de orgullo. Entre las miles de reacciones celebrando este hito para "La Nena de Argentina", hubo un saludo en particular que se robó todas las miradas: el de Lali Espósito.

Lali, quien ya sabe perfectamente lo que significa llevar la bandera de la música nacional a lo más alto en el evento deportivo más importante del planeta (tras su recordada y emotiva interpretación del himno en la final de Qatar 2022), no tardó en volcarse a sus redes oficiales para dedicarle unas palabras cargadas de afecto y admiración a su colega.

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Un mensaje viral en redes sociales

A través de su cuenta de X, la icónica artista pop reposteó la gran noticia acompañándola con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de ambas.

El posteo de Lali en X.El posteo de Lali en X.

El gesto no solo reafirmó la generosidad de Lali, sino que volvió a poner el foco en la excelente relación que une a las dos máximas referentes del género urbano y pop en el país.

Una historia de apoyo mutuo

El vínculo entre Lali y María Becerra no es nuevo, sino que se ha consolidado con los años sobre una base de profunda admiración y camaradería en una industria que muchas veces intenta instalar falsas rivalidades.

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Elogios cruzados en entrevistas y el apoyo en cada uno de sus lanzamientos han sido una constante. Ambas han sabido abrir caminos internacionales para las nuevas generaciones de artistas argentinos, y hoy, el traspaso de este "testigo musical" en la final del mundo sella un capítulo dorado en la historia de la música popular de nuestro país.

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