Orgullo nacional en el pop

El emotivo mensaje de Lali Espósito a María Becerra tras confirmarse que cantará el Himno en la final del Mundial

Tras el anuncio oficial de "La Nena de Argentina" para la gran cita futbolística, Lali reaccionó con un posteo que se volvió viral. Repaso por una historia de amistad, éxitos compartidos y apoyo mutuo.