La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España también abrió lugar a las especulaciones sobre uno de los momentos más simbólicos de la previa: quién interpretará el Himno Nacional Argentino antes del partido. En las últimas horas tomó fuerza una versión que asegura que los propios futbolistas tienen una artista favorita.
La habrían pedido los jugadores: Lali Espósito, la favorita para el Himno en la final del Mundial 2026
A horas de la definición entre Argentina y España, surgió una versión que señala que la Selección habría pedido a Lali para interpretar el Himno Nacional. No hubo confirmación oficial.
Según trascendió en un programa de streaming deportivo, varios integrantes del plantel habrían manifestado su preferencia por Lali Espósito, quien ya cantó el Himno en la final del Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, ni la organización del torneo ni la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron quién estará a cargo de la interpretación.
El rumor que ganó fuerza
La información fue difundida por el canal AZZ y luego replicada en redes sociales, donde rápidamente generó repercusión. Allí se afirmó que los jugadores habrían pedido la presencia de Lali por una cuestión de cábala, al recordar su participación en la previa de la consagración de Argentina en 2022.
La versión también sostuvo que existirían diferencias respecto de esa posibilidad, aunque no hubo confirmaciones oficiales sobre la decisión final ni sobre la supuesta intervención de otros actores vinculados al evento.
Varias artistas en escena
En los últimos días circularon distintos nombres para encabezar la ceremonia previa a la final. Entre las artistas mencionadas aparecieron Tini Stoessel, María Becerra, Soledad Pastorutti y la propia Lali Espósito.
El hermetismo se mantiene a pocas horas del encuentro decisivo. La identidad de quien interpretará las estrofas del Himno Nacional continúa sin ser anunciada oficialmente por los organizadores del Mundial.
Expectativa antes de la final
Mientras crecen las versiones alrededor de la ceremonia protocolar, la Selección argentina continúa enfocada en la preparación del partido frente a España, que definirá al campeón del Mundial 2026.
La ceremonia previa incluirá la interpretación de los himnos nacionales y marcará el inicio formal de una de las finales más esperadas del torneo.