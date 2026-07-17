Mercado europeo

A días de la final del Mundial, el Atlético de Madrid confirmó el futuro de Julián Álvarez

En plena concentración con la Selección Argentina, el club de la capital española publicó un contundente descargo institucional para blindar al delantero. La dirigencia del "Colchonero" avisó que no negociará al jugador con el Barcelona y que rechazará cualquier propuesta millonaria para retenerlo como pieza clave de su proyecto.