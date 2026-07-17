#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mercado europeo

A días de la final del Mundial, el Atlético de Madrid confirmó el futuro de Julián Álvarez

En plena concentración con la Selección Argentina, el club de la capital española publicó un contundente descargo institucional para blindar al delantero. La dirigencia del "Colchonero" avisó que no negociará al jugador con el Barcelona y que rechazará cualquier propuesta millonaria para retenerlo como pieza clave de su proyecto.

El Atlético de Madrid confirmó el futuro de Julián Álvarez. Foto: Reuters.El Atlético de Madrid confirmó el futuro de Julián Álvarez. Foto: Reuters.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Atlético de Madrid publicó este viernes un contundente video para dejar en claro que no venderá a Julián Álvarez, a dos días de la final del Mundial 2026 que la Selección argentina disputará ante España.

Mirá tambiénJulián Álvarez abrió la puerta a una salida del Atlético de Madrid en pleno Mundial

Mensaje contundente de Gil Marín

El mensaje estuvo a cargo de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club español, quien salió a fijar la postura institucional frente al interés del Barcelona y las versiones sobre una posible salida del delantero argentino.

“Mi opinión es clara. La voluntad del club es clara. Se lo hemos comunicado al jugador, al agente, al presidente del Barça”, expresó el dirigente en el video difundido por las redes oficiales del Atlético.

Gil Marín fue todavía más firme al hablar del futuro del atacante: “Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid”.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Atletico de Madrid Training Complex, Majadahonda, Spain - April 28, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez during training REUTERS/Violeta Santos MouraEl club de la capital española publicó un contundente descargo para blindar al delantero. Foto: Reuters.

Rechazo a ofertas millonarias

Luego, el directivo dejó una frase que funciona como portazo definitivo a cualquier intento de negociación: “Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones de Laporta diciendo que la oferta al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita”.

En esa línea, remarcó: “No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200”.

FILE PHOTO: Soccer Football - Copa del Rey - Final - Atletico Madrid v Real Sociedad - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - April 18, 2026 Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates scoring their second goal REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo"Julián es el delantero perfecto para el Atlético de Madrid”. Foto: Reuters.

Contexto previo a la final del Mundial

El video apareció en plena previa de la final del Mundial, con Julián Álvarez concentrado con la Selección argentina y convertido nuevamente en una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni.

El delantero venía siendo vinculado con Barcelona en medio de una fuerte disputa de mercado, pero Atlético decidió salir públicamente a marcar territorio y reforzar la idea de que el argentino es una pieza central del proyecto deportivo.

Para Atlético, la postura no admite matices: Julián no está en venta y el club no piensa escuchar ofertas, ni siquiera por cifras que podrían convertirlo en una de las operaciones más importantes de la historia.

Mientras tanto, Álvarez mantiene el foco en la final del domingo ante España, donde Argentina buscará bordar la cuarta estrella y él intentará sumar otro capítulo grande a una carrera que ya lo tiene como protagonista absoluto a nivel mundial.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Videos
España

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro