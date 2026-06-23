La situación de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo en Europa y escaló hasta un posible conflicto institucional. Atlético de Madrid anunció que evalúa denunciar a Barcelona ante la FIFA por presuntas negociaciones con el delantero argentino cuando todavía se encuentra bajo contrato con el club rojiblanco.
El Atlético Madrid amenaza con acudir a la FIFA por el caso Julián Álvarez y apunta contra Barcelona
El club madrileño analiza presentar una denuncia formal al considerar que el conjunto catalán negoció con el delantero argentino mientras mantiene un contrato vigente hasta 2030.
La decisión fue comunicada por Miguel Ángel Gil Marín, uno de los principales dirigentes del Atlético, en medio de las crecientes versiones sobre el interés del conjunto catalán por incorporar al campeón del mundo.
La respuesta del Atlético
Desde Madrid sostienen que el futbolista tiene un vínculo vigente hasta junio de 2030 y que cualquier acercamiento sin autorización constituye una infracción a las normas que regulan los traspasos internacionales.
"Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid", afirmó Gil Marín al explicar la postura de la institución frente a la situación.
La dirigencia entiende que el jugador se encuentra dentro del denominado "período protegido" de su contrato, una condición especialmente contemplada por la reglamentación de la FIFA.
Las declaraciones que encendieron la polémica
El conflicto tomó mayor dimensión después de las palabras del propio Julián Álvarez durante el Mundial 2026. Tras el triunfo de Argentina sobre Austria, el delantero reconoció que habló con los dirigentes del club sobre su futuro.
Además, deslizó que una transferencia podría ser la mejor salida para todas las partes y expresó su deseo de cumplir un objetivo personal en su carrera, declaraciones que generaron una fuerte repercusión en España.
Desde entonces, distintos medios europeos intensificaron las especulaciones sobre una posible salida del atacante durante el próximo mercado.
Barcelona, en el centro de la escena
El interés del conjunto catalán por Julián no es nuevo. En los últimos meses aparecieron reiteradas versiones sobre contactos y sondeos para conocer las condiciones de una eventual negociación.
Atlético ya había manifestado públicamente su malestar semanas atrás. A través de mensajes en redes sociales, el club denunció una campaña de presión mediática alrededor del futbolista y cuestionó la conducta de la entidad blaugrana.
La dirigencia madrileña sostiene que no tiene intención de desprenderse de una de sus principales figuras y remarca que la cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros.
Un mercado que recién comienza
Mientras Julián Álvarez continúa enfocado en la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026, su nombre se consolidó como uno de los más buscados del mercado europeo.
Barcelona aparece entre los interesados, aunque también surgieron versiones vinculadas a otros gigantes del continente. En paralelo, Atlético de Madrid insiste en que el delantero forma parte de su proyecto deportivo y mantiene una posición firme respecto de su continuidad.