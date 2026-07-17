La final del Mundial 2026 tendrá un fuerte protagonismo argentino incluso antes del pitazo inicial. La organización habría confirmado que Soledad Pastorutti sería la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa al encuentro entre la Selección argentina y España, este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Soledad Pastorutti cantaría el Himno Nacional en la final entre Argentina y España
La cantante santafesina habría sido elegida para interpretar las estrofas patrias durante la ceremonia previa al partido decisivo del Mundial 2026, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium.
La artista nacida en Arequito volvería a representar al país en un evento de alcance mundial. Su interpretación acompañaría el ingreso de ambos seleccionados al campo de juego, en uno de los momentos más esperados de la jornada y frente a millones de espectadores en todo el planeta.
Una voz ligada a la identidad argentina
La elección de Soledad respondería a su extensa trayectoria artística y a su participación en numerosos actos oficiales y acontecimientos deportivos de relevancia nacional e internacional.
Su vínculo con la música popular argentina y su reconocimiento como una de las voces más representativas del folclore habrían sido factores determinantes para que la organización la eligiera como protagonista de la ceremonia inaugural de la final.
Una ceremonia de alto impacto
El Himno Nacional sonará minutos antes del comienzo del partido que definirá al nuevo campeón del mundo. Se espera un MetLife Stadium colmado, con una importante presencia de hinchas argentinos que viajarán a Nueva Jersey para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.
Argentina busca otra estrella
Mientras se ultiman los preparativos para la ceremonia, la Selección continúa con la puesta a punto para la gran final. Scaloni trabaja sobre la formación que enfrentará a España con el objetivo de conquistar la cuarta Copa del Mundo de la historia del fútbol argentino.
El encuentro marcará el cierre del Mundial 2026 y reunirá a dos de las selecciones que protagonizaron el torneo desde la fase de grupos.