Fuertes declaraciones

María Becerra habló de las internas en el pop argentino: "Es un ambiente donde juega mucho el ego"

De gira por Europa, la cantante respaldó de forma contundente a Tini Stoessel tras los rumores de una grieta en la escena local. Además, reflexionó sobre la envidia en la industria y admitió que no teme tomar postura frente a quienes no comparte valores.