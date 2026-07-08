María Becerra volvió a encender el debate sobre las relaciones humanas y las rivalidades ocultas dentro de la música urbana y el pop en Argentina.
María Becerra habló de las internas en el pop argentino: "Es un ambiente donde juega mucho el ego"
De gira por Europa, la cantante respaldó de forma contundente a Tini Stoessel tras los rumores de una grieta en la escena local. Además, reflexionó sobre la envidia en la industria y admitió que no teme tomar postura frente a quienes no comparte valores.
Durante una entrevista brindada al programa Los 40 en España, la cantante habló sin filtros sobre los celos profesionales, el peso de los egos en el ambiente y ratificó su lealtad incondicional hacia Tini Stoessel, en medio de las versiones sobre una fuerte división entre las principales cantantes del país.
La discusión sobre una supuesta "grieta" en el pop local —asociada por los fanáticos a un distanciamiento frío entre Stoessel y Emilia Mernes a comienzos de este año— sobrevoló la charla. Fiel a su estilo directo, Becerra no esquivó el tema y admitió que las tensiones dentro de la industria son una realidad innegable.
"Es un ambiente donde se juega mucho el ego, hay mucha envidia, hasta el 'se puso este vestido y yo me lo puse primero'. Pero bueno, así es. Y el público también quiere avivar la llama", analizó la artista oriunda de Quilmes, quitándole dramatismo a ciertos mitos de las redes pero validando la existencia de rispideces reales.
Su lazo con Tini
Uno de los pasajes más profundos de la entrevista ocurrió cuando Becerra rememoró el lanzamiento de "High Remix" en 2020, la colaboración junto a Tini y Lola Índigo que marcó un quiebre en su carrera. Al referirse a la ex Violetta, se mostró sumamente protectora, confesó que la ama y cuestionó la severidad con la que los medios y el público suelen juzgarla.
En ese sentido, afirmó que le da mucha bronca que lleven todo a un plano superficial por el solo hecho de tratarse de una estrella pop, cuando en realidad todo es muchísimo más profundo y considera a Stoessel una de las mejores personas que conoció en su vida.
A su vez, Becerra describió su vínculo como una relación de cuidado mutuo hacia alguien que considera muy sensible frente a la crueldad del mundo, y dejó en claro que no duda en ponerse en un rol defensivo si su amiga sufre por comentarios externos o actitudes de terceros.
Posicionamiento y distancia con otros colegas
Al profundizar sobre la supuesta fragmentación de la escena musical argentina, la intérprete de Automático explicó que, más allá de los géneros musicales, las distancias responden a una cuestión de principios y formas de manejarse en la vida cotidiana.
"Hay una realidad: ciertas personas estamos divididas, y tenemos formas muy diferentes de pensar y de encarar la vida. Yo hay cosas que no pongo en duda, formas de actuar que no cambio ni pongo en juego. Si no me gusta cómo actúa alguien o lo que le hizo a tal persona, yo me paro del lado de esa persona. Es así", sentenció de manera tajante.
Finalmente, María Becerra dejó en claro que no le interesa sostener falsas caretas diplomáticas dentro del circuito comercial: “Toda la gente que a mí no me cae bien lo sabe y lo he hablado con ellos, con ellas, y no tengo ningún drama. Es la situación que es y yo con vos no compro”, concluyó, marcando la cancha en una industria donde la diplomacia suele imponerse por sobre las opiniones.