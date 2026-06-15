María Becerra compartió uno de los testimonios más íntimos y dolorosos de su vida. La artista argentina habló por primera vez en profundidad sobre las pérdidas gestacionales que sufrió en los últimos años y reveló que los médicos le informaron que un embarazo natural podría poner en riesgo su vida.
María Becerra reveló el duro diagnóstico que cambió su vida
La cantante relató los difíciles episodios de salud que atravesó entre 2023 y 2025. También explicó por qué los médicos le recomendaron no volver a quedar embarazada de manera natural.
La cantante brindó su relato durante una entrevista realizada en Miami, donde repasó las complicaciones médicas que atravesó junto a su pareja, el músico J Rei. Según explicó, entre 2023 y 2025 perdió cuatro embarazos, una experiencia que dejó profundas secuelas físicas y emocionales.
Becerra contó que el primero de esos embarazos fue ectópico, una condición que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero. La situación derivó en la rotura de una trompa de Falopio y una hemorragia interna que requirió atención médica urgente.
Con el paso del tiempo llegaron nuevas pérdidas gestacionales. La artista explicó que dos de los embarazos terminaron en abortos espontáneos, mientras que el último episodio fue el más grave de todos y la dejó al borde de la muerte.
El episodio que puso en riesgo su vida
Durante la entrevista, la intérprete de "Corazón Vacío" recordó que la última complicación médica fue extremadamente delicada. Según relató, perdió los signos vitales, sufrió convulsiones y permaneció internada bajo un pronóstico reservado.
La cantante aseguró que los médicos incluso advirtieron a sus familiares sobre la gravedad del cuadro. Aquella situación marcó un antes y un después en su vida y derivó en una serie de estudios para determinar cuáles eran los riesgos de futuros embarazos.
Meses antes, Becerra ya había compartido públicamente detalles sobre algunos de sus problemas de salud. En 2024 había sido intervenida por un embarazo ectópico y, en 2025, volvió a atravesar una situación crítica que requirió una operación de urgencia y cuidados intensivos.
El sueño de formar una familia sigue intacto
A partir de los estudios realizados, los especialistas le comunicaron que no puede afrontar un embarazo de manera natural debido a los riesgos que implicaría para su salud. Sin embargo, la artista aclaró que eso no significa renunciar a su deseo de ser madre.
La cantante sostuvo que actualmente existen alternativas médicas que podrían permitirle formar una familia sin exponerse a nuevas complicaciones. Por eso, pese al difícil diagnóstico, aseguró que mantiene intacta la ilusión de convertirse en madre en el futuro.
La revelación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo. La artista recibió muestras de cariño de colegas, fanáticos y figuras del espectáculo, que destacaron su valentía al compartir una experiencia tan dolorosa y personal.
Con una carrera consolidada en la música latina y una enorme popularidad en la región, María Becerra decidió transformar una historia marcada por el sufrimiento en un mensaje de concientización y esperanza para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.