Las redes sociales han vuelto a demostrar que la creatividad argentina no tiene límites, especialmente cuando se mezcla con el fútbol. Este martes 14 de mayo de 2026, María Becerra se convirtió en el centro de todas las miradas al protagonizar un video que es furor en TikTok e Instagram.
El divertido trend al que se sumó María Becerra simulando estar en la cancha
La "Nena de Argentina" se sumó a una tendencia de Inteligencia Artificial que simula transmisiones televisivas en vivo. Con la camiseta del Lobo y un marcador a favor, la cantante palpitó el duelo ante el Millonario, aunque la realidad terminó jugándole una pasada irónica.
La cantante quilmeña utilizó una innovadora herramienta de IA para simular que las cámaras de la transmisión oficial la habían captado en pleno estadio, alentando a su querido Gimnasia y Esgrima La Plata.
La tecnología al servicio del folklore futbolero
El nuevo "trend" que obsesiona a los usuarios consiste en utilizar plantillas de edición hiperrealistas (potenciadas por herramientas como ChatGPT o Kling AI) que superponen una imagen del usuario sobre una gráfica de televisión. El resultado es asombroso: incluye el logo de "TyC Sports VIVO", el reloj de juego y el marcador oficial, haciendo parecer que la persona fue "pescada" por la cámara en medio de la tribuna.
Muchos usuarios actúan sorprendidos, otros se muestran comiendo un choripán o simplemente cantando. Sin embargo, fue Becerra quien llevó este reto a otro nivel de masividad, siendo la primera gran estrella internacional en validar esta tendencia tecnológica.
"Hoy todo Gimnasia": el corazón tripero de María
Reconocida fanática del "Lobo" —club que incluso la nombró socia honoraria años atrás—, la artista no dudó en vestir la camiseta albiazul para su video. Bajo la consigna "Hoy todo Gimnasia", se mostró con una actitud de total concentración, simulando estar inmersa en el clima del partido.
En la ficción de su video generado por IA, el marcador era idílico para ella: Gimnasia le ganaba 1 a 0 a River Plate a los 27 minutos del primer tiempo. La publicación acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas, despertando el ingenio de los hinchas triperos y la complicidad de sus colegas.
De la ilusión del video a la realidad del marcador
A pesar del entusiasmo de la cantante y la perfección técnica del video, el fútbol real fue mucho más implacable. Horas después del posteo, el encuentro verdadero entre Gimnasia y River terminó con una victoria para el equipo de Núñez por 2 a 0.
Este desenlace convirtió al video en un momento de "ironía viral". Sus seguidores no tardaron en comentar la publicación con humor, señalando que, a pesar de que la IA le dio la victoria por unos minutos, el resultado deportivo no acompañó su pasión. Aun así, el impacto de María Becerra confirmó que este tipo de contenidos son la nueva mina de oro de la viralidad digital, uniendo más que nunca el espectáculo con el sentimiento popular.
El gesto de María Becerra no es solo una anécdota de redes; es el reflejo de cómo la Inteligencia Artificial está permeando incluso en los rituales más tradicionales del hincha. Hoy, "estar en la cancha" también puede ser una construcción digital, y "La Nena de Argentina" ha vuelto a marcar el camino de lo que será tendencia en los meses por venir.
Guía rápida: cómo crear tu propio video viral en el estadio
Si querés sumarte al fenómeno de María Becerra y otros influencers, no hace falta que viajes a la cancha ni que seas un experto en edición. Gracias a la Inteligencia Artificial y a plantillas preconfiguradas, podés lograr este efecto en pocos minutos siguiendo estos pasos:
- La materia prima: elegí una selfie con buena iluminación, preferentemente de frente y con ropa casual o deportiva (si tenés la camiseta de tu club, mejor) para que la IA logre una integración más realista.
- El uso de plantillas: la forma más directa es buscar en TikTok videos que ya usen el trend. Presioná el botón "Usar plantilla en CapCut" que aparece sobre la descripción del video.
- Procesamiento con IA: una vez en CapCut, seleccioná tu foto. La aplicación utilizará herramientas de IA (como Kling, Viggle o Glam AI) para generar el movimiento y situarte en las gradas.
- Toque final de TV: para que parezca una transmisión real, podés agregarle "overlays" o capas con marcadores de goles, el logo de un canal deportivo y, por supuesto, el sonido ambiente de una hinchada.
- Exportación: para un resultado profesional, asegurate de exportar el video en 1080p y mantener el formato horizontal, que es el que simula la pantalla de un televisor.