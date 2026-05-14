Cómo hacerlo

El divertido trend al que se sumó María Becerra simulando estar en la cancha

La "Nena de Argentina" se sumó a una tendencia de Inteligencia Artificial que simula transmisiones televisivas en vivo. Con la camiseta del Lobo y un marcador a favor, la cantante palpitó el duelo ante el Millonario, aunque la realidad terminó jugándole una pasada irónica.