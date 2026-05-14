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Vin Diesel se quebró al recordar a Paul Walker durante un homenaje en Cannes

El actor participó de una función especial por el aniversario de la saga “Rápidos y Furiosos”, donde compartió un emotivo recuerdo de su compañero fallecido y fue ovacionado por el público presente.

El homenaje a Rápido y Furioso en Cannes terminó con lágrimas y ovación de pie. El homenaje a Rápido y Furioso en Cannes terminó con lágrimas y ovación de pie.
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El Festival de Cannes vivió una de sus escenas más emotivas durante el homenaje por los 25 años de The Fast and the Furious. La celebración reunió a varias figuras de la saga y tuvo como momento más conmovedor el recuerdo de Paul Walker, que emocionó hasta las lágrimas a Vin Diesel.

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El actor estuvo acompañado por Meadow Walker, hija de su fallecido compañero, en una noche marcada por la nostalgia y la ovación del público.

Proyección especial

La función aniversario de The Fast and the Furious contó también con la presencia de Jordana Brewster y Michelle Rodriguez, quienes desfilaron por la alfombra roja junto al productor Neal H. Moritz.

Michelle Rodriguez, and Vin Diesel pose on the red carpet for the screening of the film "The Fast and the Furious" presented as part of Special Screenings to celebrate the 25th anniversary of "The Fast and the Furious" franchise at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 14, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAYEl recuerdo de Paul Walker emocionó al público y al elenco de Rápido y Furioso.

La llegada de Vin Diesel despertó una gran expectativa en el festival, especialmente en una edición con menor presencia de estrellas de Hollywood.

Antes de la proyección, el actor expresó su sorpresa por la convocatoria del evento: “Nunca había visto una proyección de medianoche como esta en toda mi vida”.

El recuerdo de Paul Walker

Tras la exhibición de la película y una extensa ovación del público, Vin Diesel tomó la palabra para recordar a Paul Walker, fallecido en 2013 en un accidente automovilístico.

“Esta es una película donde mi hermano Pablo y yo presentamos el concepto de hermandad en el nuevo milenio”, expresó emocionado.

Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Neal H. Moritz, Meadow Walker and Vin Diesel pose on the red carpet for the screening of the film "The Fast and the Furious" presented as part of Special Screenings to celebrate the 25th anniversary of "The Fast and the Furious" franchise at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 14, 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes REFILE - CORRECTING DATE FROM "MAY 13" TO "MAY 14".Cannes ovacionó a Vin Diesel tras un conmovedor homenaje a Paul Walker.

Luego explicó que no quería atravesar solo ese homenaje y por eso destacó la presencia de Meadow Walker junto a él durante la ceremonia.

Discurso cargado de emoción

Durante su intervención, Vin Diesel confesó que aún le resulta difícil ver la primera película de la saga porque muchas escenas le generan recuerdos personales junto a Paul Walker.

El actor recordó especialmente una conversación en la que Walker le contó que acababa de convertirse en padre.

En el cierre del homenaje, Diesel abrazó a Meadow Walker y compartió una frase que ella le había dicho horas antes: “Tengo 27 años y estoy viendo esta película que mi padre hizo a los 27”.

“Sé que él estaría muy orgulloso de vos”, le respondió el actor, visiblemente emocionado.

El futuro de la saga

La escena provocó lágrimas entre muchos asistentes del Festival de Cannes, que aplaudieron de pie al elenco y a los invitados de la noche.

Antes de retirarse, Vin Diesel aprovechó para hablar sobre el futuro de la franquicia y aseguró que el cierre definitivo de Fast & Furious llegará en 2028. Según explicó, la decisión de continuar con la saga responde al cariño y apoyo que el público mantuvo durante más de dos décadas.

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