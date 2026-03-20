Emblema del cine de acción

Chuck Norris: el último duro, y el principio del adiós a los 80

Con el fallecimiento del actor y artista marcial comienza a quedar atrás la era de los guerreros solitarios, entre las artes marciales combinadas (hoy en cada televisor, en vivo y en directo) y los veteranos de Vietnam que salían a recuperar el orgullo perdido.