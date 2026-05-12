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Con una puesta 360°

María Becerra anunció dos shows en el Movistar Arena para presentar "Quimera"

La Nena de Argentina lo confirmó a traves de sus redes sociales. Las entradas saldrán a la venta esta semana.

Tras sus shows históricos en River, la artista inicia una nueva etapa con el Quimera Tour.Tras sus shows históricos en River, la artista inicia una nueva etapa con el Quimera Tour.
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María Becerra confirmó su regreso a los escenarios porteños con dos shows en el Arena de Buenos Aires, donde presentará en vivo su más reciente álbum, Quimera. Las funciones serán el 13 y 14 de noviembre y formarán parte del Quimera Tour, la gira con la que la artista recorrerá distintos países de Latinoamérica.

La cantante llega a esta nueva etapa luego de haber marcado un hito en su carrera con sus presentaciones en River. Allí se convirtió en la primera artista mujer argentina en presentarse en el estadio Monumental, con funciones agotadas y una convocatoria masiva que consolidó su lugar dentro de la música urbana y pop latino.

Para estos nuevos conciertos, María Becerra propone una puesta en escena diferente. El espectáculo tendrá formato 360°, con un escenario central diseñado para generar una experiencia más cercana e inmersiva entre la artista y el público.

La idea del show es que cada sector del Arena tenga una perspectiva distinta de la presentación. A diferencia de los escenarios tradicionales, la disposición central busca que la distancia se reduzca y que el público forme parte de la escena desde todos los ángulos.

Las entradas tendrán una preventa exclusiva desde el jueves 14 de mayo a las 13 para clientes de un banco. La venta general, en tanto, comenzará el viernes 15 de mayo a la misma hora, a través de la página oficial del Arena de Buenos Aires.

El Quimera Tour toma como eje el universo conceptual del último disco de la cantante. En ese proyecto conviven distintas versiones de una misma identidad, representadas por alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys.

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Ese recorrido artístico no solo atraviesa lo musical, sino también lo visual y lo estético. Con Quimera, María Becerra busca ampliar la narrativa de sus canciones y construir una puesta que combine interpretación, personajes, coreografía y producción escénica.

La artista viene de un período de fuerte crecimiento internacional. En los últimos años se presentó en escenarios de alto impacto, participó en eventos masivos y compartió colaboraciones con figuras centrales de la música latina.

Además, acumula millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una audiencia consolidada en YouTube, donde sus videoclips suman miles de millones de reproducciones. Ese alcance la posicionó como una de las voces argentinas con mayor proyección regional.

Con estas dos fechas en Buenos Aires, María Becerra abre una nueva instancia de su carrera: después de la escala monumental de River, apuesta por un formato más cercano, envolvente y pensado para que el público viva Quimera desde adentro.

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