María Becerra despidió con profundo dolor a Sol Varacalli, la joven de 28 años que murió este miércoles luego de enfrentar durante varios meses un melanoma ocular que se había extendido al hígado.
El emotivo mensaje de María Becerra tras la muerte de una fanática
La cantante compartió unas sentidas palabras en redes sociales para recordar a la joven que acompañó durante meses y ayudó para acceder a un tratamiento médico.
La cantante había acompañado de cerca a Sol durante su enfermedad y colaboró económicamente para que pudiera acceder a un tratamiento de alta complejidad.
El mensaje de despedida
A través de sus redes sociales, María compartió un sentido homenaje con varias imágenes junto a la joven y expresó su tristeza por la noticia.
“Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar”, escribió la artista en una historia de Instagram.
Además, agregó: “Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina. Jamás bajaste los brazos. Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito”.
La cantante cerró su mensaje con unas palabras de cariño: “Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho”.
El vínculo con la cantante
La historia de Sol Varacalli, oriunda de Ramos Mejía, había generado una gran repercusión. Junto a su familia y amigos había impulsado una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios para continuar con su tratamiento.
Al conocer su situación, María Becerra decidió involucrarse de manera directa: realizó una donación, se comunicó personalmente con ella y se ofreció a cubrir el costo del tratamiento.
El encuentro entre ambas quedó registrado en imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales, donde se las vio abrazadas, compartiendo momentos de emoción y alegría.
La lucha de Sol contra la enfermedad
Según contó su familia, el tratamiento requería una importante suma de dinero, por lo que la ayuda recibida fue fundamental para poder avanzar. Si bien la operación inicial fue exitosa, la enfermedad continuó y la joven debió atravesar nuevas etapas de tratamiento.
Durante los últimos meses, familiares, amigos y personas que conocieron su historia la acompañaron en su lucha.
Sol era madre y, tras conocerse su fallecimiento, sus seres queridos la despidieron con mensajes cargados de amor y reconocimiento por su fortaleza.
La despedida de familiares y seguidores
La familia comunicó la noticia a través de Instagram con un mensaje en el que destacó la lucha de Sol hasta sus últimos momentos y agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso.
También quienes siguieron su historia en redes sociales compartieron mensajes de despedida y resaltaron su fortaleza, su alegría y la huella que dejó en quienes la acompañaron.