Blanca Martínez, la madre de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que fue encontrado sin vida entre los escombros del edificio Miramar, en la ciudad venezolana de La Guaira, publicó una emotiva despedida en sus redes sociales tras confirmarse la muerte del menor.
“Dios, dame fuerzas”: la despedida de la madre del niño argentino muerto en Venezuela
Blanca Martínez compartió un conmovedor mensaje tras confirmarse el hallazgo de Lucas Gámez, de 9 años entre los escombros del edificio Miramar, luego de dos semanas de búsqueda.
El cuerpo del pequeño fue hallado el miércoles, luego de permanecer durante dos semanas bajo los restos del inmueble que se derrumbó como consecuencia de los terremotos que afectaron el norte de Venezuela.
Un profundo mensaje de despedida
A través de una extensa publicación, la mujer describió el dolor que atraviesa junto a su familia y recordó las jornadas de incertidumbre que vivieron mientras continuaban las tareas de búsqueda.
“Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, expresó Martínez, quien durante los últimos días había compartido en sus redes distintos momentos del operativo de rescate.
La madre también había impulsado una cadena de oración con la esperanza de que Lucas pudiera ser encontrado con vida.
“Voy a construir algo maravilloso para ti”
En otro tramo del mensaje, Blanca aseguró que encuentra consuelo en la posibilidad de volver a encontrarse algún día con su hijo. “Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe”, escribió.
Además, le hizo una promesa al menor: “De este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo”.
La publicación finalizó con una breve pero conmovedora frase: “Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”.
Miles de usuarios reaccionaron al posteo y dejaron mensajes de acompañamiento, condolencias y apoyo para la familia.
Dos semanas de búsqueda
Lucas había quedado atrapado bajo los restos del edificio Miramar tras el colapso de la estructura. Rescatistas venezolanos y equipos internacionales participaron durante dos semanas del operativo desplegado en el lugar.
Mientras avanzaban los trabajos, la familia mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida y compartió públicamente las novedades de la búsqueda.
Un cumpleaños marcado por la esperanza
Durante los días posteriores al derrumbe, Lucas cumplió 9 años. Sus familiares celebraron simbólicamente su cumpleaños frente al edificio colapsado, mientras los rescatistas continuaban removiendo los escombros.
El caso generó una profunda conmoción tanto en la Argentina como en Venezuela, donde numerosas personas siguieron de cerca el operativo y acompañaron a la familia durante las jornadas de espera.