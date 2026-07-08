Después de dos semanas de angustia y una desesperada búsqueda entre los escombros, los equipos de rescate confirmaron este miércoles el hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez. El pequeño argentino de ocho años había quedado atrapado tras el colapso del edificio donde se encontraba en La Guaira, la zona costera más castigada por el histórico doble sismo que sacudió al país caribeño el pasado 24 de junio.
Hallaron sin vida al niño argentino que estaba desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela
Lucas Gámez, de ocho años, era intensamente buscado desde el pasado 24 de junio, cuando un colapso edilicio interrumpió sus vacaciones familiares en La Guaira. Tras dos semanas de tareas de remoción de escombros, los equipos de rescate confirmaron este miércoles el peor desenlace.
Dos semanas de desesperada búsqueda
El cuerpo de Lucas Gámez, el niño de nacionalidad argentina que permanecía desaparecido en Venezuela tras los devastadores sismos que azotaron al país caribeño, fue localizado sin vida este miércoles por los brigadistas de rescate. El hallazgo se produjo sepultado bajo los bloques de una estructura residencial que se desmoronó por completo en el estado costero de La Guaira, considerada la "zona cero" de la catástrofe.
El pequeño, hijo de padres venezolanos pero nacido en suelo argentino, se había convertido en el foco de una angustiosa campaña de búsqueda que mantenía en vilo a ambas naciones desde el pasado miércoles 24 de junio, día en que la región norte de Venezuela sufrió el impacto de dos potentes temblores en un lapso de apenas 39 segundos.
Una visita familiar que terminó en fatalidad
De acuerdo con las reconstrucciones del hecho recopiladas por agencias internacionales, Lucas había viajado desde Caracas hacia la ciudad costera de La Guaira con el propósito de pasar unos días de visita en la casa de sus tíos. Sus padres, Marcos Gámez y Blancalida Martínez, habían permanecido en la capital venezolana al momento del siniestro.
Un testigo presencial detalló a las fuerzas civiles que, ante las primeras e intensas vibraciones del suelo, el menor junto a sus familiares directos alcanzaron a ingresar a un ascensor de la edificación con el fin de evacuar el complejo. Sin embargo, segundos después el edificio colapsó sobre su propio peso, perdiéndose desde entonces todo rastro de los ocupantes.
El dolor de la familia se profundizó el pasado lunes, fecha en la que Lucas hubiera celebrado su noveno cumpleaños, mientras los rescatistas redoblaban las operaciones mecánicas y manuales sobre la mole de hormigón. Su madre utilizó activamente los perfiles de sus redes sociales durante estos catorce días para visibilizar las tareas de salvamento en La Guaira, hasta que esta tarde las autoridades le notificaron el fatal desenlace.
El impacto de una catástrofe histórica
La Guaira, emplazada a unos 30 kilómetros de Caracas sobre el litoral del mar Caribe, consolidó los peores registros de devastación edilicia provocados por los terremotos de magnitud 7,3 y 7,5 en la escala de Richter, cuyo epicentro se situó en las inmediaciones de Morón.
El último balance oficial provisto por el Gobierno de Venezuela detalla una crisis humanitaria sin precedentes recientes en la región, registrándose ya más de 3.342 víctimas fatales y una cifra superior a los 16.700 heridos de diversa consideración, además de decenas de miles de personas damnificadas que permanecen distribuidas en campamentos de asistencia temporal.