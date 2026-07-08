Luego de dos semanas

Hallaron sin vida al niño argentino que estaba desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela

Lucas Gámez, de ocho años, era intensamente buscado desde el pasado 24 de junio, cuando un colapso edilicio interrumpió sus vacaciones familiares en La Guaira. Tras dos semanas de tareas de remoción de escombros, los equipos de rescate confirmaron este miércoles el peor desenlace.