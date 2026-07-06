Operativo humanitario

Venezuela: rescataron con vida a una mujer y tres niños a 12 días del terremoto

Los sobrevivientes, entre ellos un bebé, fueron hallados bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. En tanto, el Gobierno elevó la cifra de muertos a más de 3.300 y lanzó un plan económico de reconstrucción.