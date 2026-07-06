A casi dos semanas de los fuertes terremotos que afectaron el norte de Venezuela, el Gobierno informó que 12.806 personas permanecen alojadas en refugios temporales debido a los daños ocasionados por los sismos.
Terremotos en Venezuela: más de 12.800 damnificados permanecen en refugios mientras continúa la asistencia
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de personas alojadas en refugios temporales tras los terremotos que sacudieron el norte del país. Mientras continúan las tareas de rescate y reconstrucción, miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares.
La emergencia continúa movilizando a organismos nacionales e internacionales, mientras avanzan las tareas de asistencia humanitaria, remoción de escombros y evaluación de viviendas e infraestructura afectada.
Miles de personas siguen fuera de sus hogares
El nuevo balance fue difundido por las autoridades venezolanas durante una actualización de la situación generada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, que tuvieron como epicentro la zona costera del país y provocaron graves daños, especialmente en el estado La Guaira.
Según la información oficial, las 12.806 personas que permanecen en refugios forman parte de un universo mayor de damnificados que perdieron total o parcialmente sus viviendas. Los centros de alojamiento temporario fueron habilitados para brindar techo, alimentación, atención médica y otros servicios básicos mientras se avanza con la recuperación de las zonas afectadas.
Las autoridades señalaron que numerosas familias ya pudieron regresar a sus hogares tras las inspecciones estructurales realizadas por especialistas. Sin embargo, otras continúan desplazadas porque sus viviendas colapsaron o presentan daños que impiden habitarlas de manera segura.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que los organismos de emergencia mantienen un operativo permanente para atender a la población afectada. Además de los refugios, el Gobierno dispuso programas de asistencia alimentaria, distribución de agua potable y atención sanitaria para los damnificados.
Las cifras oficiales muestran la magnitud de la tragedia. El número de fallecidos y heridos continuó aumentando con el paso de los días, a medida que avanzaron las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados y se completó la identificación de las víctimas.
También se contabilizan cientos de edificaciones con distintos niveles de afectación, entre ellas viviendas, centros educativos, hospitales y edificios públicos.
En paralelo, equipos de rescate venezolanos trabajan junto a brigadas llegadas desde distintos países. La cooperación internacional permitió reforzar las tareas de búsqueda con personal especializado, perros adiestrados y maquinaria pesada para remover estructuras colapsadas.
La reconstrucción avanza mientras continúa la emergencia
Las autoridades comenzaron una nueva etapa centrada en la recuperación de los servicios esenciales y la reconstrucción de las zonas más afectadas. Entre las prioridades figuran el restablecimiento del suministro eléctrico, la reparación de redes de agua potable, la rehabilitación de hospitales y escuelas y la construcción de soluciones habitacionales para quienes perdieron sus viviendas.
De acuerdo con los reportes oficiales, decenas de campamentos y refugios temporales siguen funcionando para albergar a las familias desplazadas. Paralelamente, continúan las inspecciones técnicas para determinar cuáles edificios pueden ser reparados y cuáles deberán ser demolidos por el riesgo de derrumbe.
La emergencia también mantiene en alerta a organismos internacionales. Naciones Unidas y distintas agencias humanitarias colaboran con el envío de insumos médicos, alimentos, agua potable y materiales para la instalación de refugios, además de brindar apoyo logístico a las autoridades locales.
Especialistas señalaron que, además del impacto inmediato provocado por los terremotos, el desafío ahora pasa por evitar una crisis sanitaria entre la población desplazada. La concentración de personas en refugios exige garantizar condiciones adecuadas de higiene, acceso al agua potable y atención médica para prevenir brotes de enfermedades.
Mientras tanto, las labores de búsqueda no se detienen completamente. Aunque con el paso de los días disminuyen las probabilidades de encontrar sobrevivientes, los equipos continúan revisando sectores donde todavía existen estructuras inestables o edificios parcialmente colapsados.
En los últimos días, algunos rescates con vida renovaron las expectativas de los familiares de personas desaparecidas.
La tragedia provocada por los terremotos es considerada una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas. El balance de víctimas y daños continúa actualizándose a medida que avanzan los relevamientos oficiales, mientras miles de personas permanecen alojadas en refugios a la espera de poder reconstruir sus hogares y retomar su vida cotidiana.