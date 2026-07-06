Reconstrucción

Terremotos en Venezuela: más de 12.800 damnificados permanecen en refugios mientras continúa la asistencia

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de personas alojadas en refugios temporales tras los terremotos que sacudieron el norte del país. Mientras continúan las tareas de rescate y reconstrucción, miles de familias siguen sin poder regresar a sus hogares.