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China envió ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto

Llegó a Caracas el primer cargamento con más de 80 toneladas de insumos de emergencia y generadores eléctricos. El gobierno de Xi Jinping dispuso una asistencia total de 17 millones de dólares para la reconstrucción.

China envió ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Xinhua.China envió ayuda humanitaria a Venezuela. Foto: Xinhua.
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El primer envío de ayuda humanitaria de emergencia de China tras el doble terremoto llegó esta mañana del lunes a Caracas, capital de Venezuela.

Se trata de más de 80 toneladas con 20 generadores, 8 unidades móviles de potabilización de agua, 200 máquinas de esterilización, 200 equipos de iluminación solar, así como tiendas de campaña y mantas, entre otros artículos, que han sido transportados hasta la capital venezolana en un vuelo chárter de la aviación civil.

Rescuers work at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes, in La Guaira, Venezuela, July 5, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaDos fuertes terremotos seguidos sacudieron Venezuela el 24 de junio. Foto: Reuters.

El resto de los envíos se realizarán de forma sucesiva.

Dos fuertes terremotos seguidos sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando 3.342 muertos, 16.740 heridos y graves pérdidas materiales.

Tras el doble sismo, el Gobierno chino proporcionó de inmediato a la parte venezolana ayuda humanitaria de emergencia en efectivo para operaciones de respuesta a desastres.

Mirá tambiénTerremotos en Venezuela: más de 12.800 damnificados permanecen en refugios mientras continúa la asistencia

“El presidente Xi Jinping ha dispuesto una contribución de 17 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de recuperación tras los terremotos: 2 millones de dólares que serán destinados al Plan de construcción de viviendas y 15 millones de dólares adicionales en insumos, equipos y materiales esenciales”, expresó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a través de en su cuenta en Telegram.

Rodríguez, describió el apoyo como «un acto franco de profunda humanidad».

delcy rodriguezRodríguez, describió el apoyo como «un acto franco de profunda humanidad».

​A la par, la embajada de ese país en Caracas informó que la Sociedad de la Cruz Roja de China otorgará una donación directa de 300.000 dólares a la Cruz Roja Venezolana.

Este aporte financiero, respaldado por el Gobierno de Beijing, se consagrará a la adquisición de insumos médicos de emergencia y a la atención sanitaria en los cuadrantes territoriales que registraron el mayor impacto sísmico.

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