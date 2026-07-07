Tras los terremotos

Venezuela inició inspecciones en edificios con más de 2.800 especialistas para evaluar daños por los sismos

El Gobierno venezolano puso en marcha una evaluación técnica de viviendas, edificios e infraestructura pública en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El relevamiento busca determinar el estado de las construcciones y definir las prioridades para la reconstrucción.