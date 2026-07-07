Venezuela comenzó una nueva etapa en la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio.
Venezuela inició inspecciones en edificios con más de 2.800 especialistas para evaluar daños por los sismos
El Gobierno venezolano puso en marcha una evaluación técnica de viviendas, edificios e infraestructura pública en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El relevamiento busca determinar el estado de las construcciones y definir las prioridades para la reconstrucción.
Luego de los trabajos de rescate y de la asistencia a las personas afectadas, las autoridades desplegaron más de 2.800 especialistas para inspeccionar viviendas, edificios e infraestructura estratégica con el objetivo de establecer el nivel de daños y planificar la reconstrucción.
Un relevamiento técnico para determinar qué edificios pueden seguir en uso
El operativo es coordinado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, organismo que tendrá a su cargo el diagnóstico estructural de las edificaciones afectadas por los sismos.
Según explicó el presidente de la comisión, Francisco Garcés, el trabajo se desarrolla con un equipo integrado por más de 2.800 especialistas certificados, quienes recorren las zonas afectadas para verificar el estado de las construcciones y elaborar un mapa de daños que permita definir las acciones posteriores.
Las inspecciones contemplan tanto inmuebles residenciales como edificios públicos, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura consideradas estratégicas para el funcionamiento del país. El propósito es establecer qué estructuras pueden seguir utilizándose, cuáles requieren reparaciones y cuáles deberán ser intervenidas de manera integral.
Para ello, los técnicos aplican un sistema de clasificación por "semáforo", una metodología que permite identificar rápidamente el nivel de riesgo de cada construcción. A partir de esa categorización se determinarán las prioridades para las tareas de recuperación y se organizará la distribución de maquinaria, materiales y recursos humanos.
Las autoridades venezolanas también informaron que especialistas internacionales participarán en esta etapa del proceso para reforzar las evaluaciones estructurales y aportar asistencia técnica en el análisis de edificios e infraestructura pública y privada.
El Gobierno sostiene que este relevamiento será clave para avanzar hacia una reconstrucción ordenada y basada en criterios técnicos, una vez finalizada la etapa de atención inmediata de la emergencia.
La reconstrucción comienza mientras continúa la asistencia a los damnificados
La puesta en marcha de las inspecciones coincide con el inicio de la fase de recuperación tras uno de los desastres naturales más graves registrados en la historia reciente de Venezuela.
Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el 24 de junio con apenas segundos de diferencia y provocaron importantes daños materiales, especialmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el movimiento sísmico.
Mientras continúan algunas tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos, las autoridades comenzaron a centrar sus esfuerzos en restablecer los servicios básicos, reparar la infraestructura vial y evaluar las condiciones de habitabilidad de miles de edificios dañados.
De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos dejaron al menos 3.535 personas fallecidas, 16.740 heridos, más de 6.400 personas rescatadas y cerca de 17.900 habitantes que perdieron sus viviendas, cifras que podrían modificarse a medida que avancen los trabajos en las zonas afectadas.
La evaluación estructural también busca ofrecer mayor seguridad a la población antes del regreso progresivo a viviendas, oficinas y edificios públicos. En muchos sectores todavía persisten inmuebles con grietas, fisuras o daños cuya estabilidad debe ser analizada antes de autorizar nuevamente su utilización.
En paralelo, continúan funcionando refugios temporales para miles de personas desplazadas, mientras organismos internacionales colaboran con asistencia humanitaria, logística y apoyo técnico para las tareas de recuperación. La Organización de las Naciones Unidas mantiene presencia en el país y participa en distintas acciones de coordinación junto a las autoridades venezolanas.
Especialistas coinciden en que la reconstrucción demandará varios meses e incluso años debido a la magnitud de los daños registrados en viviendas, edificios públicos, rutas, puentes y otras infraestructuras esenciales. Además de las reparaciones, será necesario definir qué construcciones podrán recuperarse y cuáles deberán demolerse por representar un riesgo para la población.
Con el inicio de estas inspecciones técnicas, Venezuela entra en una nueva etapa de la emergencia. Tras los primeros días dedicados al rescate y la asistencia inmediata, el desafío pasa ahora por reconstruir las zonas afectadas, restablecer los servicios esenciales y garantizar que las edificaciones que vuelvan a utilizarse cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para sus habitantes.