Tras la emergencia

Venezuela puso en marcha un plan para reconstruir viviendas afectadas por los terremotos

El gobierno venezolano inició el programa "Venezuela Renace", destinado a reparar y reconstruir viviendas dañadas por los terremotos del 24 de junio. La iniciativa busca acelerar el regreso de miles de familias a sus hogares mientras continúa la atención a los damnificados.