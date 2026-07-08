Con el objetivo de avanzar hacia la recuperación de las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron al país a fines de junio, el gobierno de Venezuela puso en marcha el plan "Venezuela Renace", un programa que contempla la rehabilitación y reconstrucción de viviendas e infraestructura dañadas.
Venezuela puso en marcha un plan para reconstruir viviendas afectadas por los terremotos
El gobierno venezolano inició el programa "Venezuela Renace", destinado a reparar y reconstruir viviendas dañadas por los terremotos del 24 de junio. La iniciativa busca acelerar el regreso de miles de familias a sus hogares mientras continúa la atención a los damnificados.
La iniciativa representa el inicio de una nueva etapa luego de las tareas de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria desarrolladas durante los primeros días posteriores a la emergencia.
Comienza la etapa de reconstrucción
El plan fue presentado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien informó que los trabajos comenzaron de manera simultánea en Caracas y en varios de los estados alcanzados por el doble terremoto del 24 de junio.
Según explicó, el objetivo principal es permitir que las familias puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad una vez concluidas las reparaciones o reconstrucciones necesarias.
Para ello, el programa moviliza a miles de trabajadores, ingenieros, arquitectos, técnicos y estudiantes, quienes realizan inspecciones estructurales y elaboran diagnósticos sobre el estado de las edificaciones afectadas. Las autoridades señalaron que los equipos trabajan de forma coordinada con organismos públicos y gobiernos locales para definir las prioridades de intervención.
La coordinación general del plan quedó a cargo de Jacqueline Faría, designada al frente de la Gran Misión Venezuela Renace. Según informó el Ejecutivo, esta estructura unifica distintos programas estatales vinculados con infraestructura y desarrollo urbano para concentrar los recursos destinados a la reconstrucción.
Las autoridades también anunciaron medidas económicas para acompañar el proceso, entre ellas líneas de financiamiento destinadas a la reparación de viviendas, subsidios para familias damnificadas y restricciones temporales a la exportación de materiales de construcción con el fin de garantizar el abastecimiento interno.
De acuerdo con los datos oficiales más recientes, los terremotos dejaron un saldo de 3.685 personas fallecidas, 16.740 heridas, cerca de 18.000 damnificados y 856 edificios afectados, además de importantes daños en infraestructura pública y privada.
El desafío de reconstruir en medio de una crisis
La puesta en marcha del plan ocurre en un contexto económico complejo para Venezuela. Diversos analistas sostienen que la reconstrucción demandará importantes recursos financieros y capacidad técnica, en un país que desde hace años enfrenta dificultades económicas, una fuerte caída de su actividad productiva y una prolongada emigración de profesionales especializados.
Según estimaciones difundidas por organismos internacionales, las pérdidas provocadas por los terremotos superan los 37.000 millones de dólares, considerando tanto los daños en edificios como en infraestructura vial, energética y de servicios. Esa cifra convierte a la reconstrucción en uno de los mayores desafíos que enfrenta el país en las últimas décadas.
En paralelo, continúan las tareas de asistencia para las miles de personas que permanecen alojadas en refugios temporales. El Gobierno aseguró que el objetivo es acelerar las obras para reducir el tiempo de permanencia en esos centros y facilitar el regreso progresivo de las familias a viviendas seguras.
El programa también contempla la incorporación de asesoramiento internacional en materia de ingeniería antisísmica y gestión del riesgo. Según informó el Ejecutivo venezolano, especialistas de países con experiencia en reconstrucción tras terremotos colaborarán con equipos locales en el diseño de soluciones para edificios dañados y nuevas construcciones.
Mientras tanto, distintos sectores internacionales siguen de cerca la evolución de la emergencia.
En los últimos días, gobiernos, organismos multilaterales y especialistas plantearon la necesidad de ampliar la cooperación internacional para facilitar la recuperación del país.
Incluso, más de un centenar de economistas solicitaron flexibilizar las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela con el argumento de que podrían dificultar las tareas de reconstrucción y asistencia humanitaria.
Las próximas semanas serán determinantes para medir el alcance del plan "Venezuela Renace" y la velocidad con la que puedan recuperarse las zonas más afectadas. Mientras continúan las evaluaciones técnicas y las obras de reparación, miles de familias esperan poder regresar a sus hogares después de una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años.