Dos semanas después del devastador doble terremoto que afectó el norte de Venezuela, las autoridades actualizaron el balance oficial de la tragedia y confirmaron que la cantidad de personas fallecidas ascendió a 3.811, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.
Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos ascendió a 3.811
El balance oficial difundido por las autoridades venezolanas elevó a 3.811 el número de víctimas fatales provocadas por el doble terremoto que sacudió el norte del país hace dos semanas. Miles de personas permanecen sin vivienda mientras avanzan las tareas de recuperación.
A la par, continúan las labores de búsqueda, recuperación de cuerpos y asistencia humanitaria en las zonas más castigadas, especialmente en el estado de La Guaira, donde se registraron los mayores daños.
Crece el número de víctimas mientras avanza la recuperación
El nuevo informe oficial indica que la cifra de fallecidos aumentó en 126 personas con respecto al último balance difundido días atrás, reflejando el avance de las tareas de remoción de escombros y la localización de nuevas víctimas.
Según informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, durante una reunión encabezada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la magnitud del desastre continúa obligando a desplegar un amplio operativo de asistencia.
Las autoridades también confirmaron que 16.740 personas resultaron heridas, una cifra que permanece sin modificaciones respecto del último reporte oficial. En tanto, el número de personas rescatadas continúa en 6.462, mientras que 17.907 habitantes perdieron sus viviendas como consecuencia del colapso de edificios y viviendas.
Los terremotos, registrados el pasado 24 de junio, provocaron importantes daños estructurales en el estado costero de La Guaira, además de afectar sectores de Caracas y otras regiones cercanas.
De acuerdo con el Gobierno venezolano, 856 edificios sufrieron distintos niveles de daños, de los cuales 190 colapsaron por completo, lo que explica la magnitud de las operaciones de búsqueda desarrolladas desde entonces.
Con el correr de los días, la emergencia fue dando paso a una etapa centrada en la recuperación de cuerpos y la asistencia a miles de damnificados que permanecen alojados en refugios temporales o en viviendas de familiares. Equipos de rescate nacionales e internacionales continúan trabajando en algunos sectores donde todavía existen posibilidades de hallar personas desaparecidas, aunque las expectativas disminuyen con el paso del tiempo.
Miles de desplazados y una crisis humanitaria en desarrollo
Además del impacto humano, los terremotos dejaron una profunda crisis social y habitacional. Según las cifras oficiales, casi 18.000 personas quedaron sin hogar, mientras que decenas de miles dependen actualmente de la asistencia estatal y de organizaciones humanitarias para acceder a alimentos, agua potable y atención sanitaria.
En localidades como Macuto, Caraballeda y otras zonas de La Guaira, gran parte de la actividad comercial permanece paralizada debido a los daños estructurales y a las restricciones de circulación. Las tareas de limpieza y demolición avanzan lentamente para evitar nuevos derrumbes y facilitar el acceso de los equipos de emergencia.
Mientras tanto, hospitales, centros de atención y organismos públicos continúan atendiendo a los heridos y coordinando la distribución de ayuda humanitaria.
Las autoridades venezolanas informaron que el operativo involucra a miles de efectivos de seguridad, rescatistas y voluntarios, además de la colaboración de brigadas internacionales que participaron durante los primeros días posteriores al desastre.
En las últimas horas también se conoció el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años que permanecía desaparecido desde el derrumbe del edificio donde se encontraba junto a familiares en Caraballeda.
Hasta el momento, las autoridades no informaron un número actualizado de personas desaparecidas, aunque reconocen que las tareas de búsqueda continúan en distintos puntos afectados. Los organismos internacionales mantienen el monitoreo de la situación humanitaria y evalúan nuevas acciones de cooperación para asistir a la población afectada