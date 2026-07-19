A pocas horas del comienzo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, María Becerra ya se encuentra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey realizando la prueba de sonido para uno de los momentos más esperados de la jornada: la interpretación del Himno Nacional Argentino antes del inicio del partido.
María Becerra ya prueba sonido para cantar el Himno Nacional en la final entre Argentina y España
La artista ya se encuentra en el MetLife Stadium realizando la prueba de sonido para uno de los momentos más esperados de la final del Mundial 2026.
La propia artista compartió imágenes desde el estadio y confirmó que ya comenzó con los ensayos previos a la ceremonia inaugural. Su presencia pone fin a las especulaciones que se mantuvieron durante los últimos días sobre quién sería la voz elegida para representar al país en la antesala del encuentro.
Durante la semana circularon distintos nombres para ese momento especial. Entre ellos aparecieron Lali, quien había interpretado el Himno en la final de la edición anterior, y Soledad Pastorutti, aunque esa posibilidad finalmente quedó descartada por cuestiones de agenda.
Una de las voces argentinas con mayor proyección
María Becerra llega a este desafío en uno de los mejores momentos de su carrera. La cantante quilmeña, conocida como "La Nena de Argentina", se consolidó como una de las artistas más escuchadas del país y una de las referentes de la música urbana en América Latina.
Su crecimiento fue meteórico. Pasó de crear contenido en redes sociales a llenar estadios, encabezar festivales internacionales y posicionarse entre los artistas argentinos con mayor cantidad de reproducciones en plataformas digitales.
Ahora suma un nuevo capítulo a su carrera al ser la encargada de interpretar el Himno Nacional frente a miles de espectadores en el MetLife Stadium y millones de televidentes en todo el mundo.
Todo listo para la gran final
Mientras los jugadores de Argentina y España ultiman los detalles de la preparación, el estadio ya vive el clima de una definición histórica. La prueba de sonido de María Becerra forma parte del operativo previo al inicio del espectáculo que antecederá al partido.
Cuando llegue el momento de la ceremonia, será su voz la que acompañe a la Selección Argentina antes de buscar un nuevo título mundial en una final que promete quedar en la historia.