La ilusión de estar presente en una final del mundo chocó contra una realidad inesperada para miles de argentinos que viajaron a Estados Unidos. A pocas horas del partido entre Argentina y España por el título del Mundial 2026, cientos de hinchas quedaron varados en distintas ciudades y denuncian una verdadera odisea para llegar a Nueva York.
Argentinos varados antes de la final del Mundial 2026 por vuelos y entradas caras
La previa de Argentina-España se convirtió en una carrera contra el tiempo para miles de hinchas que buscan llegar al MetLife Stadium entre demoras, falta de autos y costos millonarios.
La combinación de vuelos demorados, problemas climáticos, falta de transporte terrestre y precios descontrolados transformó la celebración por la clasificación de la Selección en una carrera contrarreloj. Muchos fanáticos de la Scaloneta todavía no saben si podrán ingresar al MetLife Stadium de Nueva Jersey para vivir la final.
El principal obstáculo aparece en las conexiones aéreas. Aeropuertos clave de Estados Unidos registran importantes demoras y las alternativas disponibles obligan a realizar extensas escalas que ponen en riesgo la llegada a tiempo para el comienzo del encuentro.
Uno de los puntos más complicados es Atlanta, ciudad donde Argentina disputó la semifinal. Desde allí, grupos de hinchas intentan encontrar cualquier alternativa para trasladarse hacia la zona de Nueva York, aunque las opciones se reducen minuto a minuto.
Una carrera contra el reloj para llegar a Nueva York
Ante la falta de vuelos directos, muchos argentinos decidieron cambiar los planes y lanzarse a las rutas. Sin embargo, el intento de alquilar vehículos también se convirtió en una misión casi imposible: las principales compañías agotaron sus unidades disponibles en la región.
Algunos grupos emprendieron viajes por carretera de hasta 14 horas, mientras otros buscan aeropuertos secundarios en estados vecinos para conseguir conexiones que les permitan acercarse a la sede de la final.
La situación generó una ola de reclamos en redes sociales, donde los hinchas comparten sus experiencias, muestran las dificultades para trasladarse y piden soluciones ante un escenario que cambia constantemente.
Pero el transporte no es el único problema. El acceso al partido también se volvió un desafío económico para quienes todavía buscan una entrada.
Entradas millonarias y un Mundial que rompió todos los límites
La reventa oficial regulada por FIFA comenzó con valores cercanos a los 8.500 dólares para las ubicaciones más alejadas y las localidades preferenciales ya superan los 10.000 dólares.
El precio elevado provocó que algunos fanáticos que ya tenían entradas comenzaran a evaluar si finalmente asistirán al estadio, debido a los gastos adicionales de traslado, alojamiento y alimentación en una de las zonas más caras de Estados Unidos.
La demanda por ver a Argentina en otra final mundialista también tuvo impacto en el mercado turístico. Luego de la clasificación, las plataformas de viajes registraron un fuerte aumento de consultas y compras de último momento.
La necesidad de llegar a Nueva York impulsó incluso la programación de vuelos especiales desde Argentina, aunque los pasajes disponibles para viajar en las últimas horas alcanzaron cifras superiores a los cuatro millones de pesos con conexiones incluidas.
Mientras tanto, miles de argentinos mantienen la esperanza de completar la travesía y cumplir el sueño de ver a la Selección en una nueva final del mundo. La última batalla antes del partido no será dentro de la cancha: será contra el reloj, las distancias y los precios.