Este domingo se jugará la gran final del Mundial 2026 y el fútbol volverá a detener al planeta. Argentina, vigente campeona del mundo, enfrentará a España en el estadio New York New Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, con el objetivo de conquistar un nuevo título mundial.
Todo lo que tenés que saber antes de ver Argentina vs. España este domingo
La Selección Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo frente a España en el partido que cerrará el primer Mundial de 48 selecciones. Horario, sede, antecedentes, cómo llegan ambos equipos, dónde verlo y los datos más importantes de una final histórica.
Del otro lado estará una selección española que busca levantar la segunda Copa del Mundo de su historia, 16 años después de la obtenida en Sudáfrica 2010.
Los datos imprescindibles de la final
El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina) y se disputará en el New York New Jersey Stadium, uno de los escenarios principales del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El estadio tendrá más de 80.000 espectadores y será el escenario del partido número 104 del torneo.
El árbitro designado es el esloveno Slavko Vinčić, mientras que la ceremonia de clausura y el espectáculo del entretiempo formarán parte de un cierre sin precedentes para una Copa del Mundo.
En Argentina, la final podrá verse por Telefe, TyC Sports y TV Pública, además de las plataformas digitales que cuentan con los derechos de transmisión.
Si el partido termina empatado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir la igualdad, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.
Cómo llegan Argentina y España
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras una destacada campaña. Terminó primero en su grupo y luego eliminó sucesivamente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, rival al que venció por 2-1 en semifinales gracias a un gol decisivo de Lautaro Martínez. Argentina intentará conquistar su cuarta estrella, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022.
España, por su parte, arribó a la definición luego de superar a Austria, Portugal, Bélgica y Francia. El conjunto de Luis de la Fuente mostró uno de los funcionamientos más sólidos del campeonato y buscará repetir la conquista conseguida en Sudáfrica 2010 para sumar su segundo Mundial.
La final también reúne a dos generaciones de grandes futbolistas. En Argentina, gran parte de las miradas estarán puestas sobre Lionel Messi, mientras que España confía en el talento de una camada joven encabezada por Lamine Yamal, además de figuras como Pedri y otros referentes del plantel.
Será, además, el cierre del primer Mundial con 48 selecciones, un formato que amplió la cantidad de participantes y de partidos respecto de las ediciones anteriores. El torneo ya estableció nuevos registros de asistencia y cantidad de goles, consolidándose como el Mundial más grande de la historia.
Más allá del resultado, la final promete ser uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. Argentina buscará defender la corona conquistada en Qatar 2022 y seguir ampliando su historia en los Mundiales. España intentará volver a la cima del fútbol internacional y sumar una nueva estrella a su camiseta. En apenas 90 minutos —o quizá algunos más— se definirá quién levantará el trofeo más codiciado del fútbol.