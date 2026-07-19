#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mundial 2026

Selección Argentina: el emotivo mensaje grupal antes de la final del Mundial 2026 ante España

A horas de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi y los jugadores argentinos publicaron una misma foto con mensajes que reflejan la unión, el esfuerzo y el orgullo de representar al país.

La foto reúne a jugadores, cuerpo técnico y staff tras 50 días de convivencia durante el Mundial 2026.La foto reúne a jugadores, cuerpo técnico y staff tras 50 días de convivencia durante el Mundial 2026.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección argentina vive las horas más intensas antes de la gran final del Mundial 2026. Este domingo, desde las 16 (hora argentina), enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero antes del partido hubo una imagen que resumió el espíritu del plantel durante toda la competencia.

La fotografía reúne a Lionel Messi, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a cada integrante de la delegación que acompañó al equipo durante los 50 días de concentración en Estados Unidos. La postal fue compartida por la mayoría de los futbolistas en sus redes sociales junto a mensajes cargados de emoción y sentido de pertenencia.

Messi puso en palabras el espíritu del grupo

El capitán argentino fue quien publicó el mensaje más representativo. A sus 39 años y atravesando otra destacada Copa del Mundo, eligió destacar el recorrido por encima de cualquier resultado.

El mensaje que unió a toda la Selección: la foto que refleja el espíritu de Argentina antes de la final con EspañaEl mensaje que unió a toda la Selección: la foto que refleja el espíritu de Argentina antes de la final con España

"Nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso", escribió Messi, antes de agradecer a sus compañeros, al cuerpo técnico y al staff que acompañó al seleccionado.

El rosarino cerró su publicación con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: "Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar. Vamos Argentina".

Un mensaje repetido por todo el plantel

La imagen fue replicada por prácticamente todo el plantel. Rodrigo De Paul habló de un "viaje inolvidable" y destacó que el grupo ya forma parte de la historia del fútbol argentino.

Emiliano "Dibu" Martínez resaltó la importancia de la unión cotidiana y del trabajo colectivo, mientras que Lisandro Martínez definió al seleccionado como "un equipo con un lado humano que no hay palabras para describir".

Cristian Romero también hizo hincapié en la fortaleza del grupo y agradeció el respaldo de los argentinos alrededor del mundo, mientras que Nicolás Tagliafico destacó el valor del esfuerzo compartido detrás de cada entrenamiento y cada partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates with teammates on the shoulders of Enzo Fernandez at the end of the match REUTERS/Brian SnyderLa Selección expresó su unidad y agradeció el apoyo de los hinchas antes de enfrentar a España. Foto:Reuters

El último desafío antes de la gloria

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Nicolás Otamendi, quien recordó los sacrificios realizados durante toda la preparación y dejó entrever que podría tratarse de su última participación con la camiseta argentina en un Mundial.

Mirá tambiénLa última función del “10” en una obra cargada de gloria y leyenda

También se expresaron Gerónimo Rulli, Leandro Paredes, Thiago Almada, Valentín Barco y otros integrantes del plantel, todos con un mismo eje: el orgullo de formar parte de un grupo que volvió a colocar a la Argentina en una final del mundo.

La imagen compartida por todos terminó convirtiéndose en un símbolo del recorrido de la Albiceleste durante el torneo. Más allá del resultado frente a España, el plantel eligió transmitir un mensaje de unidad, pertenencia y agradecimiento hacia los millones de argentinos que acompañaron al equipo desde distintos rincones del planeta.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Lionel Messi
Lionel Scaloni
Estados Unidos
España
Rodrigo De Paul

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro