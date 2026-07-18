Entre banderas, canciones y lágrimas, argentinos llegados desde distintos puntos del país y compatriotas radicados en Estados Unidos compartieron una jornada atravesada por la ilusión, incluso bajo una lluvia torrencial que no logró apagar la emoción.
Una marea argentina copó Times Square antes de una final que puede hacer historia
Miles de hinchas se reunieron en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York para respaldar a la Selección en la previa del partido ante España.
Times Square, uno de los sitios más famosos y visitados de Nueva York, se tiñó de celeste y blanco durante el multitudinario banderazo organizado en la víspera de la final del Mundial entre Argentina y España.
Miles de hinchas ocuparon el corazón de Manhattan con camisetas, banderas y canciones para expresar su apoyo al equipo conducido por Lionel Scaloni, que este domingo afrontará un nuevo partido decisivo.
La convocatoria reunió a simpatizantes que viajaron especialmente desde Argentina, pero también a numerosos compatriotas que desde hace años viven en distintas ciudades de Estados Unidos y se trasladaron hasta Nueva York para formar parte de la celebración.
En medio de las luces, las pantallas gigantes y el movimiento permanente que caracteriza a Times Square, la multitud convirtió uno de los puntos turísticos más reconocidos del mundo en una verdadera tribuna argentina.
Emoción lejos de casa
Uno de los aspectos más emotivos de la jornada fue el encuentro entre argentinos provenientes de distintos lugares. Familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos compartieron canciones, abrazos y lágrimas mientras aguardaban el partido decisivo.
Para quienes residen en Estados Unidos, la convocatoria representó también una posibilidad de reencontrarse con las costumbres, los colores y la pasión de su país.
Muchos se emocionaron al observar la magnitud de la concentración y escuchar nuevamente las canciones que acompañaron a la Selección durante los últimos años.
La distancia pareció desaparecer por algunas horas. En pleno centro de Nueva York, miles de argentinos volvieron a sentirse cerca de casa y unidos por una misma ilusión.
La lluvia no pudo frenar el banderazo
Durante el atardecer del sábado en Manhattan, una lluvia torrencial cayó sobre Times Square, pero ni el agua ni las condiciones adversas consiguieron dispersar a la multitud.
Los hinchas permanecieron en el lugar, levantaron sus banderas y continuaron cantando bajo la tormenta. Las camisetas empapadas, los paraguas y las calles cubiertas de agua pasaron a formar parte de una postal cargada de emoción.
Lejos de apagar la celebración, la lluvia intensificó la escena. Cada cántico, cada abrazo y cada bandera flameando bajo el agua reflejaron la expectativa que genera la nueva final de la Selección.
La multitud demostró que la ilusión estaba por encima del clima. Nadie quiso marcharse ni perderse una convocatoria que muchos vivieron como única e inolvidable.
A pocas horas del partido ante España, Times Square ofreció una imagen difícil de olvidar: una multitud celeste y blanca, bajo la lluvia, cantando en pleno corazón de Manhattan y dejando en claro que Argentina volverá a estar acompañada.