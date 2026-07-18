A horas de la gran final de este domingo, en tiempos donde se lee “de todo” en Buenos Aires, Madrid, Barcelona y donde fuera, el Diario AS publica un testimonio revelador de por qué este domingo Lionel Messi jugará la final del mundo para la Selección Argentina, mientras Lamine Yamal lo hará para España y no para Marruecos.
Testimonio revelador: ¿cómo buscó España “robar” a Messi?
A la historia secreta, contada de muchas maneras, la explica Ginés Meléndez, el dueño del semillero español. “Messi, tienes que jugar con España... Piqué y Cesc presionaban”, asegura.
“Ginés Meléndez (Albacete, 1950) fue el coordinador de categorías inferiores más exitoso que dio España”, explica el Diario AS. Por sus manos pasaron todos los jugadores que hoy están en la Selección, además de muchos de la generación dorada anterior. Es una voz autorizada para hablar de la final ante Argentina.
-¿Usted negoció para que Messi jugara con España, ¿cómo fue aquello?
-Intentamos que jugara con nosotros porque yo tenía un amigo en Barcelona que era Alex García, su entrenador. Y él era el que, por activa, por pasiva, por derecho, por detrás, me decía: ‘Oye, hay que convencer al argentino para que juegue contigo’. Era de la generación del 87, que era la generación de Piqué y Cesc. Y yo tenía del Barcelona ocho jugadores en la selección. Ellos me ayudaban a hablar con él, a intentar que jugara con nosotros. Pero nunca quiso.
-¿Dice que Piqué y Cesc presionaban para ello?
-Son de la misma generación, la del 87. Pero ya cuando Messi tenía 13 años yo quería que jugara conmigo. Alex García, el entrenador del Barça, estaba loco porque le convenciéramos. Hubo un torneo, el Campeonato de España de Cadetes, que se jugó en Albacete. Allí le dije otra vez, a sus 14 años: “Por favor, tú tienes que jugar con nosotros...”
-¿Y Argentina?
-Argentina se entera porque yo soy un voceras (que habla de más). El intermediario de ellos, que se llamaba Horacio, me dijo un día que si concedía una entrevista a El Gráfico, de Buenos Aires. En esa entrevista conté que el Barça tenía un jugador espectacular y argentino. Pero realmente cuando les alerto de que el Barça tiene un jugador espectacular es en la semifinal del Mundial Sub-17 de Finlandia en 2003. No lo habían convocado nunca y me preguntó su seleccionador, Hugo Tocali, que era amigo mío. Me dice: “¿Míster, es verdad que hay un jugador en el Barcelona buenísimo?”. Y yo le contesté que sí, y que como no lo habían llevado íbamos a ganarles el Mundial. Me respondió que después del torneo iban a montar un partido para convocarlo y llamarlo y así fue, en noviembre de 2003, cuando Argentina definitivamente lo capta.
-...O sea, que hubo intentos serios de España.
-En una entrevista en el Mundial Sub-20 de 2005 reconoció que fue verdad la posibilidad, por el entrenador que tenía. Piqué y Cesc le estaban llamando continuamente. Eran compañeros suyos del Barça, y como yo tenía 7 o 8 del equipo y nos íbamos a jugar a Portugal, con la Sub-15, con la Sub-16, pues le presionaban para que viniera conmigo.
-¿Y nunca dio su brazo a torcer?
-No, no, nunca. Nunca. Me acuerdo una vez, pero era muy pequeño entonces, y nada... Hubiera cambiado un poco la historia. Un día me dijo Vicente del Bosque: “Si llegas a conseguir que juegue con nosotros, habríamos ganado otros dos o tres Mundiales más”. Era nuestro trabajo: a Lamine cuando tenía 9 años ya lo teníamos controlado y no queríamos que se enterara Marruecos. Yo luego yo ya me fui y lo convocó Julen Guerrero.
-¿Cómo ficha usted a De la Fuente?
-Lo traje para tres meses y se quedó hasta ahora. Se produjo una vacante en la Sub-19 porque pasé a Lopetegui a la Sub-21 después de los Juegos Olímpicos de Londres. Se me quedó libre la Sub-19 y me faltaba un entrenador. Villar ya no quería que yo entrenara porque tenía que ir a Suiza a reuniones, tenía que estar en la UEFA, estaba en la FIFA, era imposible. No sabía qué iba a hacer. Teníamos un PreEuropeo en Lituania y llamé a Iñaki Sáez y le dije: “Míster, tengo un problemón, no sé a quién voy a poner”. No sé si me llamó a la hora o a las dos horas y me dijo: “Oye, ¿por qué no se lo dices a Luisito (Luis de la Fuente), que no tiene nada?”
-Y hasta hoy...
-Me entrevisté con él y ya después de entrevistarme con él le dije: “Mira, te voy a hacer un contrato para tres meses”. Al volver decidimos que se quedara. Se quedó con la Sub-19 y al año siguiente nos eliminó Alemania. Nada. Pero al siguiente ya fue campeón de Europa con la generación de Asensio, Vallejo, Meré, Pedraza... Hizo un grandísimo equipo porque recuperó a Rodri, que le había dado la baja el Atlético, se había ido al Villarreal y lo recuperamos del Villarreal. Y jugaba con él, Merino, Rodri y Ceballos. Arriba, Asensio, Borja Mayoral y Pedraza.
-Poco a poco fue entrando como maestro en la escuela de entrenadores.
Sí, fui tirando de él para la escuela de entrenadores, ahí también tuvo un peso importante. Él era profesor de Táctica, junto con Jorge Vilda.
-Y ahí coincidió con Scaloni, le dio clase.
-Así es. El curso de Scaloni es el curso de 2017, que es el de Fernando Redondo, Montse Tomé, Leo Franco, Fernando Redondo, Iraola... Ese curso fue un curso extraordinario.
-¿Qué recuerda de Scaloni?
Recuerdo que se sentó desde el primer día en la primera fila. Estaban él, Leo Franco y Montse Tomé. Y luego le recuerdo que era un buen alumno en las prácticas, los días de las prácticas las hacía muy bien, muy atento siempre. Tengo un buen recuerdo de él, sí.