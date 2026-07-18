A horas de la final del Mundo de la FIFA

Testimonio revelador: ¿cómo buscó España “robar” a Messi?

A la historia secreta, contada de muchas maneras, la explica Ginés Meléndez, el dueño del semillero español. “Messi, tienes que jugar con España... Piqué y Cesc presionaban”, asegura.