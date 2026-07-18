El Mundial 2026 comienza a bajar el telón y, antes de la gran final entre Argentina y España, Francia e Inglaterra protagonizarán el partido por el tercer puesto, un encuentro que enfrentará a dos de las principales potencias del fútbol europeo.
Francia e Inglaterra, frente a frente por el último lugar en el podio mundialista
Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Los franceses buscarán despedir con una victoria el exitoso ciclo de Didier Deschamps, mientras que los ingleses intentarán dejar atrás la dolorosa eliminación frente a Argentina y finalizar el torneo con una alegría.
El seleccionado francés llega con el objetivo de cerrar el certamen en el podio y brindarle una última satisfacción a Didier Deschamps, quien dirigirá este sábado su último partido al frente de "Les Bleus" tras un ciclo histórico que incluyó tres participaciones consecutivas en Copas del Mundo.
Francia arribó al torneo como uno de los grandes favoritos al título, pero vio frustradas sus aspiraciones tras caer por 2-0 frente a España en las semifinales. Ahora intentará recuperarse para finalizar entre los tres mejores del mundo y confirmar, una vez más, su protagonismo en la élite del fútbol internacional.
Además, buscará sumar el tercer tercer puesto de su historia, luego de los obtenidos en Suecia 1958 y México 1986.
Inglaterra busca dejar atrás el golpe ante Argentina
Del otro lado estará una Inglaterra golpeada anímicamente por la eliminación frente a la Selección Argentina, que se impuso en una vibrante semifinal y dejó a los dirigidos por Thomas Tuchel sin la posibilidad de disputar el título.
Los "Three Lions" llegan envueltos en un clima de fuertes cuestionamientos hacia el entrenador alemán, quien en la previa asumió la responsabilidad por la derrota y reconoció que el plantel aún siente el impacto de haber quedado a un paso de la final.
Más allá de ese contexto, el conjunto inglés intentará despedirse del Mundial con un triunfo que le permita subir al podio y cerrar con una imagen positiva una campaña en la que volvió a ubicarse entre las mejores selecciones del planeta.
Hora, estadio y cómo ver el partido
El encuentro entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, desde las 18 (hora de Argentina).
El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión estará a cargo de DSports, disponible para los usuarios de DirecTV y la plataforma DGO.
El duelo marcará el cierre del recorrido de ambos seleccionados en el Mundial 2026 y definirá quién acompañará al campeón y al subcampeón en el podio de una Copa del Mundo que llega a su desenlace con la expectativa puesta en la gran final entre Argentina y España.