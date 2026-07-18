Este sábado desde las 18

Francia e Inglaterra, frente a frente por el último lugar en el podio mundialista

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Los franceses buscarán despedir con una victoria el exitoso ciclo de Didier Deschamps, mientras que los ingleses intentarán dejar atrás la dolorosa eliminación frente a Argentina y finalizar el torneo con una alegría.