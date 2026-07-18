Palpita la final ante Argentina

De la Fuente: "Vamos a disfrutar la final y competir con nuestras armas"

A un día de la final del Mundial 2026, el entrenador de España, Luis de la Fuente, destacó el nivel de la Selección Argentina, expresó su admiración por Lionel Scaloni y aseguró que su equipo buscará imponer su identidad para tener posibilidades de conquistar el título. Además, confirmó que Lamine Yamal se encuentra en condiciones físicas para disputar el encuentro decisivo.