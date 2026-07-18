España ya vive las horas previas a la gran final del Mundial 2026, donde este domingo enfrentará a la Selección Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
De la Fuente: "Vamos a disfrutar la final y competir con nuestras armas"
A un día de la final del Mundial 2026, el entrenador de España, Luis de la Fuente, destacó el nivel de la Selección Argentina, expresó su admiración por Lionel Scaloni y aseguró que su equipo buscará imponer su identidad para tener posibilidades de conquistar el título. Además, confirmó que Lamine Yamal se encuentra en condiciones físicas para disputar el encuentro decisivo.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Luis de la Fuente se mostró sereno, valoró el recorrido de su equipo y aseguró que la clave estará en mantener la identidad futbolística que llevó a la "Furia Roja" hasta el partido decisivo.
"Tenemos que reconocernos en el campo para tener oportunidades de ganar", afirmó el técnico español, convencido de que el rendimiento colectivo será determinante frente al vigente campeón del mundo.
De la Fuente destacó que alcanzar una final mundialista ya representa un enorme logro para cualquier selección y aseguró que su plantel afrontará el compromiso con ilusión y sin perder de vista el disfrute de un momento histórico.
"Ya es un lujo y un privilegio estar en una final. Firmaría llegar todos los años a una final del mundo, incluso si no pudiera ganarla. Pero además tenemos la posibilidad de pelear por el título con nuestras armas y nuestras virtudes", expresó.
Elogios para Argentina y una advertencia sobre Lionel Messi
El entrenador español no escatimó elogios hacia el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, al que calificó como una de las mejores selecciones del mundo.
"Argentina es una grandísima selección. Son los campeones del mundo y bicampeones de América", sostuvo, al tiempo que anticipó un partido de altísimo nivel.
"Son dos súper selecciones. Cada una intentará llevar el juego hacia donde más le convenga. Esperamos un encuentro en el que el talento y el buen fútbol estén por encima de cualquier otra circunstancia", señaló.
Consultado sobre la presencia de Lionel Messi, De la Fuente recordó una experiencia que marcó su carrera y que le dejó una enseñanza sobre cómo enfrentar a los futbolistas diferentes.
"Lo conocí en un partido de Copa del Rey. Al principio decidimos hacerle una marca individual. Hasta el minuto 70 el partido estaba 0 a 0, cambié esa estrategia y nos terminó haciendo cuatro goles. A los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial", relató entre sonrisas.
Lamine Yamal está disponible y destacó su amistad con Scaloni
Otro de los temas centrales de la conferencia fue la situación física de Lamine Yamal, quien había encendido algunas alarmas tras entrenarse de manera diferenciada luego de la semifinal frente a Francia. El entrenador despejó cualquier duda y confirmó que el joven delantero estará disponible para disputar la final.
"Lamine está bien. Todavía nos queda el último entrenamiento, pero todos los jugadores están en condiciones. No hay que compararlo con Messi porque es irrepetible. Lamine es Lamine y tiene que construir su propio camino", remarcó.
Por último, De la Fuente también se refirió a la relación que mantiene con Lionel Scaloni, con quien compartió cursos de formación en la Real Federación Española de Fútbol antes de convertirse ambos en seleccionadores nacionales.
"Tenemos una gran relación y una admiración mutua. Nos pone muy felices poder enfrentarnos en una final de esta magnitud", aseguró.
Además, descartó las críticas que en ocasiones surgieron respecto de supuestos beneficios arbitrales hacia la Selección Argentina.
"No se me ocurriría pensar eso. Respeto todas las opiniones, pero siento una admiración extraordinaria por una selección que es campeona del mundo y bicampeona de América, además de estar dirigida por un amigo mío", concluyó.
Con respeto por el rival, confianza en el funcionamiento de su equipo y la ilusión de conquistar un nuevo título mundial, España ultima detalles para una final que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del fútbol internacional.