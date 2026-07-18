San Lorenzo inició el segundo semestre con una dura frustración. En el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Deportivo Morón, el conjunto azulgrana empató 1-1 con Deportivo Riestra y quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 5-4 en la definición por penales.
Debut amargo para Gorosito: San Lorenzo perdió por penales con Riestra y se despidió de la Copa Argentina
En el debut de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador, San Lorenzo igualó 1-1 con Deportivo Riestra en los 90 minutos, pero cayó 5-4 en la definición por penales y quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Guillermo Duró enfrentará ahora a Gimnasia y Esgrima La Plata por un lugar en los cuartos de final.
El encuentro marcó el estreno oficial de Néstor "Pipo" Gorosito como director técnico del "Ciclón", que buscaba comenzar una nueva etapa con una clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el "Malevo" volvió a demostrar su capacidad para competir en este tipo de instancias y terminó celebrando una histórica clasificación.
San Lorenzo tuvo un mejor desempeño durante la primera mitad y logró reflejar esa superioridad en el marcador a los 26 minutos, cuando Matías Reali definió con precisión para establecer el 1-0.
Riestra reaccionó y llevó la definición a los penales
En el complemento, Deportivo Riestra cambió la imagen. Guillermo Duró movió el banco de suplentes y encontró rápidamente la respuesta que buscaba.
Uno de los ingresados, Tomás González, igualó el encuentro a los siete minutos del segundo tiempo y le dio un nuevo impulso al conjunto de Nueva Pompeya, que a partir de allí equilibró el desarrollo del partido y sostuvo el resultado hasta el final del tiempo reglamentario.
Sin diferencias al cabo de los 90 minutos, el clasificado se definió desde el punto penal, donde ambos equipos mantuvieron una alta efectividad durante gran parte de la serie.
Ignacio Arce fue el héroe y Riestra avanzó de ronda
La definición terminó favoreciendo a Deportivo Riestra por 5-4, gracias a la destacada actuación del arquero Ignacio Arce, quien contuvo el remate de Alejo Córdoba, el único penal fallado de la serie.
Con esa atajada, el "Malevo" selló una de las clasificaciones más importantes de su historia reciente y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.
Para San Lorenzo, en cambio, la eliminación representa un duro golpe en el inicio del segundo semestre y un debut con sabor amargo para Gorosito, que ahora deberá enfocarse en el Torneo Clausura como principal objetivo deportivo.