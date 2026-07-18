Con el pie izquierdo

Debut amargo para Gorosito: San Lorenzo perdió por penales con Riestra y se despidió de la Copa Argentina

En el debut de Néstor "Pipo" Gorosito como entrenador, San Lorenzo igualó 1-1 con Deportivo Riestra en los 90 minutos, pero cayó 5-4 en la definición por penales y quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo de Guillermo Duró enfrentará ahora a Gimnasia y Esgrima La Plata por un lugar en los cuartos de final.